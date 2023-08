Centenaire célèbre anniversaire entourée de ses proches à Marmande

Marmande a récemment célébré l’anniversaire d’une de ses habitantes les plus longues et les plus appréciées, comme si cette ville de la Nouvelle-Aquitaine avait encore besoin de preuves de sa sagesse et de sa grandeur. Arlette Poujoula a récemment fêté ses cent ans, une célébration d’autant plus spéciale qu’elle a eu lieu en famille, parmi ceux qu’elle aime le plus. Les anniversaires sont joyeux en soi, mais les Poujoula ont eu encore plus de raisons de célébrer: le petit-fils d’Arlette s’est marié le même jour, marquant un autre moment important de la vie de cette famille unie. Autant dire que la journée a été remplie de souhaits, de rires et d’émotions, pour cette belle centenaire et pour tous ceux qui ont eu la chance de partager son existence.

Une centenaire qui se remet d’une opération

Arlette Poujoula, âgée de 100 ans, se remet d’une opération qu’elle a subie fin juin. Sa fille, Colette, avec qui elle vit sur les hauteurs de Marmande, a organisé une fête pour son anniversaire et son fils s’est marié juste le lendemain. Arlette devrait bientôt recouvrer ses forces.

Une vie passée à Marmande

Arlette a toujours vécu à Marmande. Elle a également vécu à La Gravette et sur la route de Beaupuy. Colette a pris soin d’elle depuis dix ans, après avoir travaillé auparavant.

Une famille soudée

Arlette a élevé trois enfants et est maintenant à la tête d’une grande famille de cinq générations, avec neuf petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et même un arrière-arrière-petit-fils. Colette et sa famille sont très proches d’Arlette et sont fiers d’elle.

