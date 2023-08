Célébrez le chocolat et la pâtisserie avec Gaëtan Cossoul à La Réole

La carrière de Gaëtan Cossoul et Pascal Dimartino, maîtres artisans boulangers, s’épanouit d’année en année. Après avoir sillonné les villes de Ychoux, Mimizan et Gujan-Mestras, ils ont décidé de s’installer à La Réole, charmante petite ville nichée dans le département de la Gironde. Leur passion pour la boulangerie les a poussés à explorer de nouveaux horizons, et leur choix s’est porté sur une nouvelle activité prometteuse. Incarnant le savoir-faire traditionnel de la boulangerie française, ces artisans talentueux ont su gagner la confiance de leurs clients, devenant ainsi des références dans leur domaine. Leur parcours exemplaire est une ode à la passion et à l’amour du métier, qui ont guidé chacun de leurs pas et les ont menés vers une consécration méritée.

Une demeure incroyable

Le LouGaPa Nobilis est une demeure située à La Réole en Gironde, mélangeant le charme de l’ancien et du moderne. Les propriétaires, Gaëtan Cossoul et Pascal Dimartino ont choisi cet endroit pour développer une nouvelle activité en harmonie avec la ville.

Un salon de thé et des chambres de gîte

Les propriétaires du LouGaPa Nobilis ont décidé d’ouvrir un salon de thé raffiné offrant une vue sur l’église de La Réole. Celui-ci propose plus de 25 variétés de thé ainsi qu’une terrasse extérieure ouverte tous les jours. De plus, deux chambres de gîte seront mises en location à partir du 3 septembre 2023, permettant aux clients de profiter d’un accès au spa et à la salle de sport. Le projet comprend également un laboratoire de cuisine, permettant à Gaëtan Cossoul de proposer des ateliers culinaires.

Un savoir-faire reconnu

Gaëtan Cossoul est un maître artisan boulanger possédant une reconnaissance internationale. Il a déjà remporté plusieurs prix gastronomiques, dont le Coq d’Or et le Bottin gourmand. Invité à l’Élysée à plusieurs reprises, il est également en contact régulier avec les plus grands chefs de la gastronomie française.

Une inauguration le 1er septembre

Le 1er septembre à 16h, le LouGaPa Nobilis sera inauguré, en présence du président du club international Prosper Montagné et d’autres grands chefs. Le salon de thé sera ouvert tous les jours de 10h à 19h et les chambres de gîte seront disponibles à partir de septembre 2023. Des ateliers culinaires seront également proposés à partir de novembre.

