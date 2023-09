CE DIMANCHE, CÉLÉBREZ LA NATURE AVEC LA SAINT-FIACRE À OSNY ! 🌿🍃🌼 nature fête Osny

Le 3 septembre 2023, Osny vibrera une nouvelle fois au rythme de la fiesta de la Saint-Fiacre. Cet événement annuel tant attendu par les habitants de la ville et des alentours revêt cette année encore une dimension particulière. La qualité des animations proposées et la richesse du programme élaboré par les organisateurs ont en effet de quoi ravir petits et grands. À cette occasion, les rues de la cité s’animeront comme jamais, pour accueillir des milliers de visiteurs venus partager un moment de convivialité et profiter de l’ambiance festive qui règne à chaque coin de rue. Les amateurs de gastronomie pourront également satisfaire leurs papilles en dégustant les spécialités locales et les mets traditionnels proposés par les différents stands de restauration. Pour les plus jeunes, de nombreuses activités ludiques seront mises en place, afin de satisfaire leur curiosité et leur soif d’apprentissage. En somme, la Saint-Fiacre 2023 promet d’être un moment inoubliable pour tous les amoureux de la fête et de la culture.

Saint-Fiacre fêté le dimanche 3 septembre 2023 à Osny

La fête de la Saint-Fiacre, patron des jardiniers, sera célébrée le dimanche 3 septembre 2023 à Osny dans le Val-d’Oise. Les festivités auront lieu au parc de Grouchy de 10h à 18h.

Une journée pour cultiver son corps, son esprit et la nature

La journée débutera avec la Cérémonie du Pétillon à Immarmont. Des animations musicales et de danse de l’association AMO ainsi que des démonstrations de disciplines olympiques telles que le tir à l’arc, le vélo et l’escalade seront proposées. Le festival « Cergy Soit! » proposera également cinq représentations axées sur les arts de rue et le cirque. Les visiteurs pourront également flâner sur le marché artisanal qui proposera des produits locaux, artisanaux et bio tels que de la confiture, du miel ou de la bière. Un espace détente sera également disponible avec des canapés et des poufs pour se reposer ou se faire masser et maquiller.

Pratique

La fête de la Saint-Fiacre se tiendra le dimanche 3 septembre 2023 au parc de Grouchy, 14 rue William-Thornley, de 10h à 18h.

