Cats on Trees illumine le retour du Festival des Filles à Bergerac

Le come-back tant attendu du Festival des Filles

C’est avec un éclat flamboyant que le Festival des Filles revient en scène, après une pause de quatre ans due à des circonstances imprévues. Organisé par l’association Base, le festival revient les 6 et 7 juillet pour sa 6e édition, dans l’écrin pittoresque des jardins de la sous-préfecture de Bergerac.

Contraints à l’arrêt par la pandémie et les restrictions associées, les organisateurs du festival ont dû mettre de côté cet événement cher à leur cœur, tout en continuant à soutenir divers projets communautaires. Mais aujourd’hui, leur but est clair : offrir à nouveau un festival de qualité qui évoque un sentiment de retrouvailles familiales.

2. Cats on Trees : la cerise sur le gâteau

Pour marquer son retour fracassant, le festival a décidé de frapper fort. Le duo dynamique de Cats on Trees est annoncé en tête d’affiche le vendredi, dans une performance très attendue au centre culturel Michel-Manet. C’est une occasion unique pour le groupe toulousain de dévoiler les morceaux de son nouvel album, « Alie », conçu dans l’ombre de la fin de la pandémie.

Le festival n’est pas seulement une célébration de la musique, mais également une initiative soutenant divers projets, tels que des licences de tennis pour les jeunes filles des quartiers prioritaires et des Pass culture. La directrice, Jean-Pierre Ditsch, souligne l’impact du festival dans la création d’emplois et l’accessibilité de la culture pour les femmes du Bergeracois.

3. Un festival diversifié dans un lieu enchanteur

Le Festival des Filles se distingue par sa nature multidimensionnelle et son emplacement de choix. Le jeudi, les jardins de la sous-préfecture, habituellement fermés au public, s’ouvriront pour accueillir les concerts à partir de 19 heures. Avec une capacité d’accueil de près de 2000 personnes, cet endroit magique promet d’être le cœur battant de l’événement.

Le public aura le plaisir de découvrir des talents comme Just Alone, connue pour ses performances intimistes, le groupe Lili Marleen avec leur slam engagé et Chän Chän, qui séduira le public avec leur musique du monde vibrante et leur spectacle lumineux.

Parallèlement à la musique, le festival comprend également des expositions et un colloque sur la santé mentale, témoignant de l’engagement des organisateurs à offrir une expérience complète et enrichissante. Le vendredi ne sera pas en reste avec un « Before Salsa » organisé par l’association de danse Ribambelle avant le concert phare de Cats on Trees.

Le Festival des Filles fait son grand retour, et il est prêt à captiver, à engager et à émerveiller son public avec une offre variée et un invité surprise qui promet de faire vibrer Bergerac.