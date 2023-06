Casquette CGT à strass: accessoire indispensable pour mobilisation syndicale en manif

La casquette est devenue un incontournable élément de style et de protestation, et elle connaît une popularité indéniable sur le magasin en ligne du syndicat. En effet, elle est souvent en situation de pénurie en raison de la forte demande.

La veille d’une nouvelle journée de protestation contre la réforme des retraites appelée par les syndicats, plusieurs défilés sont prévus dans toute la France. Les manifestants brandiront des pancartes, drapeaux et casquettes, dont une en particulier connaît un grand succès : la casquette CGT à strass. Ce couvre-chef en jean, orné de gros strass et dans une ambiance des années 90, se vend comme des petits pains.

Frédéric Pommé, qui dirige la boutique CGT de Montreuil depuis 25 ans, a été dévalisé : ses 900 casquettes vendues à 9 euros l’unité sont parties en deux jours. Il est à l’origine de cette casquette, sur laquelle apparaissent les initiales brillantes du syndicat. « Le but, c’est que ce soit voyant, que ça attire l’attention, c’est son rôle », explique-t-il. « Ma femme avait une casquette à strass, alors je me suis dit ‘pourquoi pas’. J’ai demandé à un fournisseur s’il pouvait nous en trouver et donc on l’a créée. » L’objectif : rafraîchir l’image du syndicat.

« Pour les femmes, il n’y avait pas grand-chose en termes d’articles dans la boutique. Et puis avec l’engouement autour de la réforme des retraites, on a fait exploser tous les chiffres ! » se réjouit Frédéric Pommé, créateur de la casquette. Fier de ce succès, il vient d’en commander 5 000 de plus. « C’est très bien, ça montre que je fais bien mon travail », s’amuse-t-il. Cependant, la casquette brillante est fabriquée en Chine, « pour avoir un prix aussi bas, on est obligés… Mais bon, c’est le seul petit inconvénient qu’on a », se justifie-t-il.

Ce détail ne semble pas déranger Jennie, une employée déjà propriétaire d’une casquette CGT à strass. « Elles font ‘jeune’, je la sors en manifestation et ça fait fureur ! », assure-t-elle. Et cette cliente qui vient d’acheter les dernières casquettes de la boutique officielle ajoute : « Les copines en voulaient toutes une, c’est un indispensable pour la manifestation ! »