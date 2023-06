Casper Ruud rejoint Novak Djokovic en finale Roland-Garros 2023 après dominer Alexander Zverev

En 2022, le joueur de tennis norvégien participera de nouveau à la finale de Roland-Garros, où il affrontera cette fois-ci le serbe Novak Djokovic. Le vendredi, le quatrième joueur mondial a réussi à s’imposer avec facilité contre un compétiteur allemand qui faisait son retour.

Casper Ruud n’est peut-être pas le joueur de tennis le plus célèbre du top 5 mondial actuel, au point de « ne pas être trop dérangé et de pouvoir se promener tranquillement ». Mais sa présence en finale de Roland-Garros pourrait rapidement changer la donne. Finaliste il y a un an, le Norvégien s’est qualifié pour la finale du Grand Chelem parisien, vendredi 9 juin, en battant Alexander Zverev (6-3, 6-4, 6-0 en 2h09 de jeu). Une victoire aisée pour la tête de série numéro 4, qui a joué avec autorité. En finale, il affrontera Novak Djokovic, détenteur de 22 titres en Grand Chelem et vainqueur de Carlos Alcaraz un peu plus tôt.

Avant d’affronter Alexander Zverev, le numéro 4 mondial savait qu’il serait confronté à un joueur plus offensif. En quart de finale, Casper Ruud avait déjà affronté Holger Rune (6-1, 6-2, 3-6, 6-3) et souhaitait adapter son jeu contre ces adversaires, comme il le disait après sa victoire : « Je dois être plus agressif que je ne l’ai été jusqu’à présent cette année. » Et il a fait preuve d’agressivité sur le court Philippe-Chatrier.

Face à l’agressivité d’Alexander Zverev, le public présent au Central a pu voir un Casper Ruud plus engagé, au point de prendre le service de l’Allemand dès son premier jeu. Pas le joueur le plus spectaculaire sur un court, la tête de série n°4 du tournoi a démontré une fois de plus sa fiabilité en ne permettant à son adversaire de prendre son service qu’une seule fois pendant tout le match. Mais pour remporter le premier set, le Norvégien a dû se battre, car son adversaire a réagi.

« Cette année, je ressens plus de pression »

L’Allemand est devenu plus offensif et a davantage mis en difficulté Casper Ruud, si bien que la demi-finale aurait pu basculer en sa faveur sans quelques erreurs dans les moments clés (une seule balle de break convertie sur neuf). Alexander Zverev pourra regretter de ne pas avoir saisi ses trois balles de break à 2-1 dans le deuxième set.

Après cette amortie ratée par l’Allemand, qui avait le court complètement ouvert, Casper Ruud a repris le contrôle du match sans difficulté. Un break à 3-3 dans le deuxième set pour finir par remporter ce set, puis trois autres breaks dans le dernier set pour infliger un 6-0 à l’Allemand. Pour conclure tranquillement, le Norvégien a prouvé qu’il était bien de retour à son meilleur niveau.

Bien que le tirage lui ait été favorable, peu d’experts voyaient Casper Ruud réitérer son exploit de l’année dernière et se hisser en finale. La cause : un début de saison chaotique et ses deux premières finales en Grand Chelem disputées l’année dernière à Roland-Garros et à l’US Open. « Cette année, je ressens plus de pression », a avoué le Norvégien de 24 ans après sa victoire en huitièmes de finale contre Nicolas Jarry (6-3, 7-5, 7-5).

Aucune victoire en quatre confrontations contre Djokovic

Avant de remporter son premier tournoi sur terre battue cette saison à Estoril, Casper Ruud n’avait pas enchaîné plus de deux victoires consécutives. « Je ne suis pas venu ici en me disant que j’avais mes chances d’arriver en finale », a-t-il reconnu après sa victoire sur Alexander Zverev, soutenu par un public qui scandait son nom, ce qui pouvait donner l’impression de sifflets. À Roland-Garros, le numéro 4 mondial retrouve donc de l’assurance et aura une troisième chance de remporter un Grand Chelem, la deuxième à la Porte d’Auteuil.

Battu en finale l’an dernier par son idole Rafael Nadal, Casper Ruud sera cette fois opposé à Novak Djokovic. Un défi de taille pour deux raisons : Le Norvégien n’a jamais réussi à battre le Serbe lors de leurs quatre rencontres. De plus, ce dernier abordera la finale de dimanche bien décidé à devenir le premier joueur de tennis de l’histoire à remporter 23 titres du Grand Chelem.