Casablanca: Amants Passionnés Révélés dans le Roman Choc de Tahar Ben Jelloun

Une magnifique récit d’amour et de tromperie de l’auteur Tahar Ben Jelloun, poète et artiste franco-marocain, situé dans un pays – le Maroc – où la femme est contrainte d’habiter « entre deux univers ».

Les amants de Casablanca, écrit par Tahar Ben Jelloun, membre de l’Académie Goncourt, est publié dans la collection Blanche des éditions Gallimard.

L’histoire

Le personnage principal masculin se nomme Nabile et sa femme Lamia. Nabile est un pédiatre de milieu modeste, humaniste et engagé, qui aime la littérature et le cinéma, des passions qu’il essaye de partager avec Lamia. Quant à elle, elle est l’opposé : une femme marocaine libérée, ayant grandi dans un milieu aisé. Elle est pharmacienne et dirige une usine de médicaments. Ensemble, ils ont deux enfants.

Comme dans un film (Tahar Ben Jelloun s’est beaucoup inspiré du film Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman), le récit alterne entre les deux personnages selon les années qui passent et leur ressenti. L’auteur a voulu mettre en lumière ce couple en particulier pour rendre hommage à la femme marocaine moderne qui prend le pouvoir et ne se laisse plus faire.

Ce roman raconte donc une histoire d’amour contemporaine dans un pays où les jeunes, en particulier les femmes, doivent concilier vie moderne et traditions. De plus, l’histoire nous fait voyager au Maroc, entre Casablanca « la talentueuse », Fès « la traditionnelle » et Tanger « la romantique ».

Tahar Ben Jelloun est également passionné de musique et a choisi de l’intégrer à son roman Les amants de Casablanca en évoquant notamment des morceaux de jazz qui l’accompagnent pendant l’écriture.

L’auteur sera présent au Festival du livre de Paris le week-end prochain.

En complément de cette lecture, le Festival du livre de Paris se tiendra du 21 au 23 avril 2023 dans le Grand Palais éphémère, avec l’Italie comme invité d’honneur. Parallèlement, le Festival Sciences se déroulera au Musée des arts et métiers les 22 et 23 avril, où se tiendra une rencontre des auteurs en lice pour la 14e édition du Prix le goût des sciences.

Bonne semaine et belles lectures à tous !