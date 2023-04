Cannes 2023 : Leçon de musique avec le compositeur Howard Shore, invité par la Sacem

Lors de sa seconde leçon de musique, après celle donnée par Gabriel Yared en 2022, la Sacem a convié au Festival de Cannes le musicien canadien Howard Shore pour échanger avec les spectateurs présents sur la Croisette.

Compositeur canadien préféré du réalisateur David Cronenberg, Howard Shore offrira une leçon de musique organisée par la Sacem lors du 76e Festival de Cannes le lundi 22 mai.

Une alliance naturelle

Ami d’enfance de Cronenberg, Howard Shore est naturellement devenu le compositeur de seize de ses films depuis Chromosome 3 en 1979. Parmi eux, certains sont devenus des classiques, comme La Mouche, Faux-semblants et History of Violence. Pour chaque film, Shore propose des musiques originales correspondant aux obsessions cinématographiques de Cronenberg : du saxophone free d’Ornette Coleman dans Le Festin nu, au lancinant sextet de guitares électriques cristallines de Crash. Le compositeur a même écrit la musique d’un opéra adapté de La Mouche, sur un livret de David Henry Hwang et mis en scène par Cronenberg.

Howard Shore a développé un style unique combinant orchestration symphonique et expérimentations technologiques avancées. Le compositeur canadien a rapidement attiré l’attention d’autres réalisateurs tels que Martin Scorsese avec After hours en 1985, avant de collaborer régulièrement 17 ans plus tard avec des films comme Gangs of New York, The Aviator, Les Infiltrés et Hugo Cabret. Il a également travaillé avec Jonathan Demme (Le Silence des Agneaux, Philadelphia), David Fincher (Seven, The Game, Panic room), et Tim Burton (Ed Wood, musique pour thérémine soliste sur rythmes afro-cubains, très années 50). En 1999, il a fait une rencontre déterminante avec Arnaud Desplechin sur Esther Kahn, avec une partition répétitive, hypnotique et d’une grande beauté.

Non conforme

Refusant la standardisation, Shore évite les pièges d’une esthétique illustrative et descriptive. Musicien des sentiments et des émotions, il est l’antithèse du compositeur hollywoodien qui souligne l’action. Et pourtant, paradoxalement, il se montre compatible avec Hollywood lorsque les circonstances l’exigent, comme pour Big et Mrs. Doubtfire. Au début du XXIe siècle, un tournant majeur attend Howard Shore : l’invitation du réalisateur néo-zélandais Peter Jackson à participer à l’aventure épique du Seigneur des anneaux, un triptyque hors-norme qui permet au grand public de découvrir les splendeurs de l’écriture de Shore, axée cette fois sur l’épopée et la magie. Leur collaboration se poursuivra sur la trilogie The Hobbit.

La prochaine Leçon de musique permettra de dresser un portrait d’un créateur cultivé, curieux et modeste : « Le cinéma est un art collectif qui engage des artistes tels que le scénariste, le chef-opérateur, le compositeur… Il faut être réaliste : l’œuvre qui naît de leur collaboration est plus grande, plus vaste que chaque individu. »