Canicule : l’Asie du Sud-Est suffoque avec 45 degrés à l’ombre

Depuis plus de huit semaines, un épisode caniculaire intense touche la région et les coupures de courant deviennent de plus en plus fréquentes.

Le jeudi 2 juin, à Hanoï, au Vietnam, des milliers de personnes se sont réfugiées dans un centre commercial moderne, le Aeon Mall, non pas pour faire des achats, mais pour échapper à la chaleur oppressante et profiter de la climatisation. Face à cet afflux de « réfugiés climatiques temporaires », le centre a fini par ouvrir une grande salle fraîche où les habitants ont pu dormir, se reposer et se protéger des coups de chaleur mortels.

Ces derniers jours, le nord du Vietnam a connu des températures atteignant 44°C, entraînant une forte demande d’électricité. La consommation d’électricité à Hanoï a ainsi augmenté de 22% entre avril et mai, selon la compagnie d’électricité locale. Pour assurer la sécurité du réseau, cette dernière a été contrainte de procéder à de nombreuses coupures et délestages.

Le quotidien de Hong Kong, le South China Morning Post, rapporte que la région est mal préparée pour faire face à ces vagues de chaleur extrême. Selon la Banque mondiale, jusqu’à six millions de personnes pourraient être déplacées par le changement climatique d’ici 2050 dans la région du bas Mékong, qui englobe la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et le Vietnam.

Alors que la mousson devrait normalement apporter un peu de fraîcheur et d’eau pour les cultures en juin, la sécheresse persiste et les températures continuent de battre des records : 45°C en Thaïlande, 43,8°C dans l’est de la Birmanie… La capitale du Bangladesh, Dacca, a également connu sa température la plus élevée depuis les années 1960, avec 40,4°C.

Face à ces conditions météorologiques extrêmes, plusieurs pays ont adopté des mesures d’urgence, en ouvrant des salles de fraîcheur publiques et en réduisant l’éclairage nocturne. Cependant, ces mesures restent insuffisantes et la diminution du niveau d’eau dans les centrales hydroélectriques et l’absence de pluie pour les cultures demeurent préoccupantes.