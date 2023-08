Canicule imminente : 5 départements en alerte jaune dans le sud-est de la France

Météo-France a décidé de placer en vigilance jaune les départements de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, du Rhône et de la Haute-Loire en raison d’un pic de chaleur qui s’annonce. Cette période qui pourrait prendre de l’ampleur dans les prochains jours, est prévue à partir de ce vendredi 11 aout à partir de midi. Il est important de se préparer dès maintenant à cet épisode caniculaire qui pourrait durer plusieurs jours et qui nécessitera une vigilance accrue pour les personnes les plus vulnérables au soleil. Les autorités mettent à disposition des citoyens des numéros utiles et des conseils pour se protéger du soleil et des températures élevées. Il est donc recommandé de rester à l’écoute des informations officielles et de prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé et celle de ses proches.

Alerte à la chaleur sur 5 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes

Météo-France a placé les départements de l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, le Rhône et la Haute-Loire en vigilance jaune en raison d’un pic de chaleur qui pourrait s’intensifier dès ce week-end. Les effets de la chaleur sur l’organisme peuvent être rapides et les premières hausses de température peuvent causer une déshydratation chez les personnes âgées, les nourrissons et les personnes atteintes d’une maladie chronique.

Les réflexes à avoir pour se protéger des fortes chaleurs

L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes rappelle les mesures à prendre pour se protéger de la chaleur. Il est conseillé de boire régulièrement de l’eau, de se rafraîchir et de mouiller le corps plusieurs fois par jour, de manger en quantité suffisante et de ne pas boire d’alcool, d’éviter les heures les plus chaudes de la journée pour les activités sportives, de maintenir son logement frais, d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais. Il est également recommandé de donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et de demander de l’aide si besoin.

Identifiez les signes de désyhdratation

En période de fortes chaleurs, il est important de prévenir les symptômes tels que les crampes, les maux de tête, les nausées ou la fatigue inhabituelle en se rafraîchissant et en buvant de l’eau régulièrement. En cas de symptômes graves, il est indispensable de contacter un médecin. Les travailleurs sont également exposés et doivent être protégés par leur employeur. Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap peuvent être inscrites sur un registre dédié dans leur commune de résidence pour permettre une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA