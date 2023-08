Canicule en Paca : Niveau 1 d’alerte pour pollution de l’air à l’ozone dans quatre départements.

Le Haut-Commissaire de la région Sud est contraint de lancer la procédure de vigilance Niveau 1 en matière de pollution de l’air à l’ozone pour le lundi 21 août 2023 dans quatre départements de la région : les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et les Alpes-Maritimes. Si l’augmentation du seuil est prévue pour deux jours d’affilée, cela est dû aux températures particulièrement élevées de la période, qui accentuent les effets néfastes de la canicule. Les habitants de ces départements sont donc invités à rester prudents et à éviter toute activité physique en extérieur susceptible de favoriser la concentration d’ozone dans l’atmosphère.

Alerte de niveau 1 pour la pollution de l’air à l’ozone dans 4 départements en Paca

Le préfet de la région Paca a déclenché la procédure d’alerte de niveau 1 de pollution de l’air à l’ozone dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var et des Alpes-Maritimes pour lundi 21 août 2023, en raison des températures élevées et de la canicule prévues. Cette alerte de niveau 1 est prévue pour deux jours consécutifs.

Recommandations sanitaires par secteur

Pour faire face à cette alerte, des recommandations sanitaires et comportementales ont été émises pour les différents secteurs. Dans le secteur industriel, les principaux émetteurs industriels de composés organiques volatils et d’oxydes d’azote sont tenus de mettre en œuvre les mesures d’urgence de maîtrise de leurs émissions. Dans le secteur des transports, les vitesses maximales autorisées sur les voies sont abaissées de 20 km/h, les contrôles de vitesses et anti-pollution pour les véhicules sont renforcés et les navires doivent être raccordés électriquement à quai. Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, les brûlages à l’air libre des déchets verts sont interdits, l’utilisation d’appareils de combustion de biomasse non performants ou de groupes électrogènes est suspendue et le report des travaux d’entretien ou de nettoyage est demandé. Enfin, pour le secteur agricole, les épandages de fertilisants minéraux et organiques sont reportés.

Conseils pour se protéger

Pour protéger sa santé, le préfet recommande pour tous de réduire les activités physiques et sportives intenses, surtout en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, de limiter les déplacements privés et professionnels, ainsi que l’usage de véhicules automobiles en privilégiant le covoiturage et les transports en commun, de maîtriser la température dans les bâtiments, de reporter les travaux d’entretien ou de nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peintures ou vernis, et de ne pas avoir recours aux brûlages à l’air libre des déchets verts. Il est également recommandé de privilégier les sorties les plus brèves, celles qui sollicitent le moins d’effort et d’éviter de sortir durant l’après-midi. En cas de doute, il est conseillé de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de son médecin. Une exposition à un pic de pollution peut entraîner des irritations oculaires ou des voies respiratoires, des crises d’asthme et une aggravation des troubles cardiovasculaires ou respiratoires, avec des effets très négatifs pour certaines personnes particulièrement vulnérables.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA