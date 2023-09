Buzz garanti : Collégiens en studio, l’hymne Pays de Galles-Fidji enregistré pour Coupe du Monde Rugby 2023

Ils étaient plus de deux cents, à Agen dans le Lot-et-Garonne (47), élèves du collège Ducos du Hauron à avoir pris part à une initiative exceptionnelle. Pendant un an entier, ils se sont appliqués à apprendre par coeur les hymnes nationaux gallois et fidjien, dans le but de les interpréter pour l’ouverture du match de rugby opposant les deux équipes. Ce sont ainsi des heures de travail assidu qui ont été consacrées à cette entreprise, afin de produire une prestation remarquable pour l’événement sportif tant attendu. Une fois les hymnes enregistrés, ces jeunes talents, un peu intimidés sans doute devant l’ampleur de leur mission, seront sur la pelouse du stade Matmut Atlantique de Bordeaux, dimanche 10 septembre au soir, prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes. Par leur enthousiasme communicatif et leur investissement sans failles, ils trouveront sans doute leur place dans les cœurs des spectateurs et, qui sait, ils pourraient bien marquer les esprits pour de longues années.

Des collégiens français chantent les hymnes du Pays de Galles et des Fidji

Plus de deux cents collégiens du collège Ducos du Hauron à Agen ont appris par cœur les hymnes du Pays de Galles et des Fidji pendant une année entière. Les élèves ont traduit les paroles et ont enregistré leur interprétation qui sera jouée en ouverture du match de rugby entre les deux équipes. Les collégiens pourront également assister au match dans les tribunes.

Une immense fierté pour les élèves

Les collégiens ont exprimé leur fierté d’avoir réussi à chanter les hymnes des Fidji et du Pays de Galles. Même s’ils ont trouvé difficile de prononcer les mots en gallois, ils ont apprécié de découvrir de nouvelles langues et des textes beaux à chanter. Les collégiens ont ainsi impressionné les journalistes gallois venus spécialement pour interviewer les petits chanteurs français.

Une récompense pour tous leurs efforts

Les collégiens pourront assister au match de rugby dans les tribunes en récompense de leur travail. Cela représente pour eux, une aventure inoubliable, notamment parce que certains n’ont jamais été à un match de rugby auparavant. De plus, l’enceinte du stade Matmut Atlantique de Bordeaux peut accueillir plus de 40 000 personnes, ce qui sera une expérience unique pour les élèves.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA