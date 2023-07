Brocéliande : boutique éphémère d’art et artisanat estivale

En ce bel été de l’année 2023, un évènement très attendu est sur le point de marquer les esprits des habitants de Tréhorenteuc, dans le Morbihan. En effet, une magnifique boutique dédiée à l’Art et à l’Artisanat ouvre enfin ses portes dans cette charmante commune. Soutenu par la communauté locale, le projet a vu le jour grâce à la collaboration de quatre artistes talentueux venant de différents horizons. Ces derniers ont travaillé dur pour créer une sélection unique de créations artistiques, allant de la sculpture à la peinture en passant par la poterie et le textile. Grâce à cette initiative artistique, les amateurs d’art de la région peuvent désormais admirer et acquérir des pièces exceptionnelles, témoins d’un savoir-faire ancestral et d’une diversité créative sans pareil. Cette ouverture marque un tournant dans le paysage culturel local et promet de susciter un intérêt général de la part des amoureux d’art et de culture. Une belle opportunité pour les créateurs et les visiteurs de se rencontrer et d’échanger autour de leur passion commune.

Des artistes plein la Maison des Sources de Tréhorenteuc

Depuis peu, l’ancienne annexe de la Maison des Sources de Tréhorenteuc, située dans le Morbihan en Bretagne, sert de lieu d’exposition pour quatre artistes talentueux. Parmi eux se trouve Jim Colorex, un peintre et illustrateur qui a quitté le Nord pour s’installer près de Brocéliande, une région qu’il affectionne tout particulièrement. C’est avec sa compagne qu’il a choisi de poser ses valises dans le Morbihan pour proposer des créations originales en plein coeur de la forêt.

Des artistes aux domaines variés

La Maison des Sources abrite donc un quatuor d’artistes, chacun dans un domaine différent. Valolyne propose des aquarelles, des fondants, des plumes d’écriture et des bijoux, Aséa, quant à elle, crée des bijoux en macramé et en pierres semi-précieuses. Laëtitia est connue pour ses créations de sorcières, de poupées et de figurines tandis que Jim Colorex, en plus d’avoir réalisé diverses fresques, est également peintre et écrivain dans les fééries, les contes et les légendes.

L’ouverture d’une boutique dans chaque lieu

Cette boutique à Tréhorenteuc est l’image de celle ouverte par l’équipe à Paimpont, rue du général De Gaulle. Une présence est assurée dans chacun des deux lieux. Si vous êtes passionné d’art et d’artisanat, l’Art et l’Artisanat de Brocéliande vous accueille du mardi au dimanche, de 10h30 à 19h. Vous pouvez également contacter l’équipe via l’adresse email : [email protected]

En somme, la Maison des Sources de Tréhorenteuc est un bel endroit pour découvrir des artistes locaux talentueux et leur offrir une exposition pour des créations uniques et magnifiques. Chacun des artistes propose des oeuvres originales dans des domaines très variés pour satisfaire toutes les envies. N’hésitez pas à pousser les portes de cette boutique pour découvrir de véritables trésors de création.