Brigitte Bardot, icône du cinéma français et glamour, a sa propre série-portrait

Symbole du septième art et du charme à la française, Brigitte Bardot est représentée dans une mini-série réalisée par Danièle et Christopher Thompson. Replongeons-nous dans l’histoire de celle qui fut bien plus qu’une simple comédienne.

Plus qu’une célébrité, Brigitte Bardot est un véritable symbole, une icône reconnue dans le monde entier. Dépeindre sa vie à travers un écran, c’est montrer ses actions telles qu’embrasser un acteur, qui deviendra par la suite son amant, sous les yeux de son époux, le réalisateur Roger Vadim. Séductrice et rebelle, toutes les facettes de Brigitte Bardot sont représentées dans la série intitulée Bardot. La représenter à l’écran implique inévitablement de mettre en valeur sa beauté envoûtante, car elle possède naturellement une certaine grâce, en tant qu’ancienne danseuse étoile. Avec une carrière de 50 films à son actif, un seul d’entre eux, réalisé par Roger Vadim, va perturber cette trajectoire : « Et Dieu… créa la femme ». « D’un coup, ce film change tout et ça, c’est quelque chose qui va la surpasser totalement et qui la dépassera pour le reste de sa vie », explique Danièle Thompson, co-réalisatrice de la série.

Une femme libre et émancipée

Artiste polyvalente, Brigitte Bardot se lance dans la chanson avec « La Madrague » et, plus tard, en interprétant les titres de Serge Gainsbourg. Raconter la légende et la sensualité de Bardot, c’est également mettre en évidence qu’un simple tissu peut devenir sur elle une référence en matière de mode. Ce style décontracté inspire encore de nos jours.

L’empreinte de Brigitte Bardot est également celle d’une amoureuse éternelle. À l’âge de 18 ans, elle révèle à ses parents stupéfaits sa relation avec Roger Vadim, un amour qui bouscule toutes les conventions de l’époque. Au début des années 70, elle quitte le cinéma, l’icône Bardot laisse alors place à Brigitte, la femme libre.