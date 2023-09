Bretons secoués par le séisme au Maroc : leur réaction.

Trois jours se sont écoulés depuis le terrible tremblement de terre qui a ébranlé le Maroc. Bien que la France ait proposé son aide, le pays refuse pour le moment toute assistance extérieure. Malgré cela, les associations françaises continuent de se mobiliser avec ardeur pour apporter leur soutien aux sinistrés. Dans la ville de Rennes, les bénévoles redoublent d’efforts et ne ménagent pas leur énergie pour aider ceux qui sont dans le besoin. Cependant, leur inquiétude pour leurs proches présents sur les lieux reste vive et les pousse à tout faire pour obtenir des nouvelles et s’assurer de leur sécurité. La solidarité entre les deux pays est indéniable et témoigne de la force des liens qui les unissent.

Le Maroc refuse l’aide de la France

Malgré le violent séisme qui a frappé le Maroc, le pays s’est pour l’instant opposé à recevoir l’aide proposée par la France. Toutefois, des associations françaises se mobilisent pour porter secours aux sinistrés, comme à Rennes où des bénévoles sont inquiets pour leurs proches présents sur place.

Des nouvelles rassurantes pour certains, mais l’angoisse persiste pour d’autres

Depuis le séisme, les membres de l’association « Mosaïque Bretagne Maroc » cherchent désespérément à avoir des nouvelles de leurs amis et familles marocains. Lahcen Bouhssin, président de l’association, a pu contacter tous les membres de sa famille et a eu la joie d’apprendre que tous étaient sains et saufs. Néanmoins, certains bénévoles sont toujours sans nouvelles de leurs proches et sont très inquiets.

La communauté marocaine de Rennes se mobilise pour aider les sinistrés

La présidente de l’association Bretagne Vallée du Dadès, Fatima, a mis à disposition son garage pour stocker les dons de vêtements, de couvertures et de matériel pour bébé. Elle souligne l’importance d’une mobilisation solidaire pour aider les habitants touchés par le séisme. Malgré la douleur, elle envisage se rendre au Maroc dans quelques semaines pour offrir son aide sur place.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA