Bouleversant témoignage de la mère d’Evan, blessé dans un manège à Antibes

Aurélie Martinez est intimement convaincue que si son fils a survécu à l’horrifique accident qui s’est produit vendredi soir au parc d’attractions Antibes Land, c’est principalement grâce à Nathalie Monet. Agée de 51 ans, cette femme se trouvait tout près d’Evan lorsque celui-ci a été éjecté du manège et projeté à une distance de 15 mètres. Grâce à sa réactivité et son instinct de sauvegarde, Nathalie Monet a réagi au quart de tour pour protéger le jeune garçon et éviter qu’il ne se blesse davantage. La gratitude d’Aurélie Martinez envers Nathalie Monet est à la hauteur de l’intensité de l’accident : profonde et indélébile. Elle ne cesse de remercier cette femme pour son courage et son intervention salvatrice, et espère que son fils pourra un jour lui exprimer lui-même son admiration et sa reconnaissance.

Deux mères de famille liées par un accident de parc d’attractions

Aurélie Martinez et Nathalie Monet étaient présentes à Antibes Land avec leurs enfants vendredi soir. Martinez avait installé son fils, Evan, dans une nacelle de Music express, aux côtés d’un autre enfant et Monet avait confié ses deux filles, l’un étant plus âgée de 11 ans, aux mêmes manèges. Lorsque le tour a commencé, Martinez et Monet ont eu des pressentiments, mais leur peur s’est rapidement dissipée. Cependant, le manège a soudainement accéléré et Evan a été éjecté du manège, projeté sur 15 mètres et est passé sous la barrière de sécurité. Il a percuté Monet, qui souffre de contusions et de douleurs à la jambe droite, amortissant la chute d’Evan, qui a un traumatisme cranien, des hématomes aux genoux, ainsi que des douleurs dorsales et cervicales. Les deux mères de famille sont déterminées à porter plainte, accusant le manège de ne pas être adapté aux enfants et aux personnes de petite taille ou de faible poids.

Un accident sur un manège classique

Le Music express, un manège classique, n’est pas considéré comme une attraction forte. Il n’y avait pas de restrictions de taille, d’âge ou de poids pour prendre part à l’attraction, ce qui n’a pas dissuadé les mères d’Evan et Monet de les faire monter. Cependant, des témoins ont rapporté que le manège tournait beaucoup plus vite que d’habitude. L’accident est survenu le même jour de fermeture d’un autre manège du parc, le Rock Island, où un enfant de 6 ans était tombé et s’était légèrement blessé 11 jours auparavant.

Des conséquences différentes pour l’enfant et la femme

Evan a été projeté hors du manège et projeté sur 15 mètres, tandis que Monet a été percutée par l’enfant lorsqu’il a été éjecté. Les deux se sont blessés, mais les blessures d’Evan sont plus graves. Il souffre de contusions, de douleurs dorsales et cervicales, de traumatisme cranien et de plusieurs hématomes tandis que Monet a des douleurs à la jambe et des contusions. Elle a amorti la chute d’Evan, ce qui a probablement évité le pire.

