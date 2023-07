Boulangerie de Léhon reprise par Arleth et Yann Gillet !

Les habitants de Léhon sont enfin soulagés de voir leur boulangerie ouvrir à nouveau ses portes. Ils ont été privés de cet endroit depuis février dernier, mais cela n’est plus qu’un mauvais souvenir depuis que les propriétaires de la pâtisserie L’Arôme Sucré de Dinan ont décidé de reprendre l’affaire en main. Dès le début du mois de juillet, les riverains ont pu apprécier à nouveau le pain frais et les viennoiseries de qualité de cette boulangerie renommée. Bien que la période de fermeture ait été difficile pour les clients de longue date, tout le monde est heureux de voir les nouveaux propriétaires réussir à donner un nouvel élan à l’entreprise. Les pains sont dorés, la croûte est croustillante, les arômes sont envoutants, et les sourires sont de retour sur les visages des habitants de Léhon.

La boulangerie-pâtisserie L’Arôme Sucré s’implante à Léhon

Depuis le début du mois de juillet 2023, la boulangerie-pâtisserie du bourg de Léhon a rouvert ses portes. Cependant, cette dernière ne fonctionne plus comme auparavant. Désormais, les produits ne sont plus fabriqués sur place mais sont approvisionnés plusieurs fois dans la journée par la boulangerie L’Arôme Sucré, située quartier historique de Dinan dans les Côtes-d’Armor.

Valeurs artisanales

Arleth Gillet, la cogérante de L’Arôme Sucré, définit la boulangerie comme étant une entreprise artisanale pour proposer des produits de qualité comme autrefois. Le commerce de Léhon a été repris pour ses valeurs artisanales, sa tradition et son patrimoine familial. Et cette reprise a permis également de pouvoir s’appuyer sur une équipe de travail dinannaise solide avec l’intégration de Lisa Sergent, ayant terminé son apprentissage de deux ans chez L’Arôme Sucré. La boulangerie proposera également des plats cuisinés à la rentrée de septembre.

Premiers retours encourageants

Depuis sa réouverture, la boulangerie-pâtisserie suscite de nombreux échos positifs. Les Léhonnais et Léhonnaises se réjouissent de cette réouverture, surtout que la fréquentation touristique est en augmentation dans la région. Le maire délégué de Léhon, René Degrenne, souligne la qualité de la boulangerie et sa satisfaction d’avoir un boulanger-pâtissier comme repreneur du commerce. Claude Bognet, client de la boulangerie depuis 1959, est également ravi de sa réouverture. Il apprécie la qualité du pain et des pâtisseries.

Farines de qualité

L’Arôme sucré utilise des farines produites par la même famille depuis cinq générations en Mayenne, sans produit chimique. Elle emploie également une gamme de farines de type 80, à base de blés anciens et grains écrasés à la meule de pierre. La boulangerie du bourg de Léhon propose également des pâtisseries, viennoiseries, des snacks, de la petite épicerie, des confitures maison et de la gelée de pomme.

La boulangerie L’Arôme Sucré de Léhon est située au 46 rue du Bas-Bourgneuf et est ouverte tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, de 7h30 à 13h30 et de 16h à 19h et le dimanche de 7h30 à 13h30. Il ne reste plus qu’aux riverains à continuer à jouer le jeu en venant à la boulangerie du bourg pour permettre son développement dans le futur.

