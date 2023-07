Boulangerie à Saint-Sauveur-des-Landes satisfait désirs de tous. #pain #gourmandises

Cinq années se sont écoulées sans qu’une boulangerie ne soit présente dans la commune. La population locale a ressenti l’absence de ce commerce vital au quotidien, et de nombreux habitants ont exprimé leur frustration face à la difficulté d’acheter du pain frais et croustillant. Enfin, cette période de disette a pris fin le dimanche 2 juillet, lorsque la nouvelle boulangerie-pâtisserie-snack a été inaugurée. Les résidents ont été ravis de découvrir les étals garnis de délicieuses créations boulangères et pâtissières, et ont immédiatement commencé à faire la queue pour acheter leurs produits préférés. Cette nouvelle entreprise apporte une bouffée de fraîcheur à la ville, offrant non seulement des produits frais, mais aussi un lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants. La communauté est reconnaissante pour cette nouvelle opportunité, et a hâte de voir ce que le futur réserve pour ce nouveau commerce local.

La Maison Nourry : un nouvel espace de rencontre dans la commune de Saint-Sauveur-des-Landes

Depuis l’inauguration officielle de la Maison Nourry, la boulangerie-pâtisserie-snacking implantée à Saint-Sauveur-des-Landes en Ille-et-Vilaine, les habitants de la commune ont trouvé un nouveau lieu de rencontre et de lien social. L’ouverture de ce nouvel établissement, dirigé par Samuel Nourry, donne un nouveau souffle commercial à la ville selon les dires du maire, Christophe Deroyer. Dans cet article, nous allons revenir sur l’histoire de la création de la Maison Nourry, la sélection du futur exploitant ainsi que les avantages qu’elle apporte à la commune.

L’histoire de la Maison Nourry : du choix stratégique à l’ouverture

Cinq années se sont écoulées entre la fermeture de la boulangerie des Deschamps, installés rue du Coglès, et l’ouverture du nouvel établissement de Samuel Nourry. Le maire de l’époque, Jean-Pierre Hardy, a mené une réflexion sur le choix stratégique de l’emplacement pour la future boulangerie. C’est ainsi que l’opportunité d’acquisition du terrain où est implantée la nouvelle Maison Nourry a été offerte.

Suite à l’étude de faisabilité menée par la CCI, l’importance du choix du futur commerçant est devenue une priorité. Un appel à candidature a été lancé et trois candidats ont été sélectionnés. Samuel Nourry a été retenu comme futur exploitant en septembre 2020.

Le commencement des travaux a débuté en janvier 2022 pour une réception à Noël 2022. Aujourd’hui, la Maison Nourry est gérée par Samuel Nourry, entouré d’un boulanger et trois salariées à la boutique. Ce jeune chef de 25 ans gère la fabrication de toute la pâtisserie ainsi que les chocolats.

La Maison Nourry : un lieu de rencontre pour les habitants de la commune

Depuis son ouverture en février 2023, la Maison Nourry est devenue un véritable lieu de rencontre pour les habitants qui viennent échanger, discuter et se régaler de la baguette « Lucienne », des viennoiseries et des excellentes pâtisseries proposées. Denise et Jeannine, deux habitantes de Saint-Sauveur, se réjouissent de l’ouverture de la Maison Nourry en déclarant : « A Saint-Sauveur, nous avons tout ! Le restaurant qui propose des plats à emporter et maintenant la boulangerie-pâtisserie avec un grand choix de pains et d’excellentes pâtisseries pour se régaler le dimanche, c’est super. »

En conclusion, la Maison Nourry a su redonner vie à une petite ville, offrant à ses habitants un nouveau lieu de rencontre et de lien social. Tout en offrant des produits de qualité, Samuel Nourry a su apporter une dimension humaine et chaleureuse à son établissement. La Maison Nourry permet aux habitants de la commune de se retrouver ensemble autour de produits de qualité, ce qui est très important pour la vie sociale et communautaire.