« Boom des blessures graves dans les championnats européens après la Coupe du Monde au Qatar! »

D’après une recherche menée par la société d’assurances Howden, il apparait que les athlètes ayant participé au Mondial 2022, à l’échelle internationale, ont dû passer, en moyenne, huit jours supplémentaires sur le banc de réserve à cause de blessures contractées durant les mois suivant le tournoi.

Impact négatif de la Coupe du Monde Qatar 2022 sur la santé des joueurs

La Coupe du Monde Qatar 2022 a manifestement entraîné une accentuation de la gravité des blessures parmi les joueurs des cinq principaux championnats européens. Cette observation a été présentée par une étude du groupe d’assurance Howden publiée le 20 novembre. La Bundesliga en Allemagne et la Premier League anglaise sont particulièrement touchées.

Alors que le débat autour de l’idée de reproduire l’organisation d’une Coupe du Monde en hiver persiste, des indications de cet impact néfaste sur les joueurs émergent. Cette étude, la troisième en son genre, survient un an après l’événement mondial.

Inactivité prolongée des joueurs blessés

Selon les résultats de l’étude, les joueurs internationaux qui ont participé à la Coupe du Monde Qatar ont passé approximativement huit jours de plus en inactivité à cause de blessures, dans les mois qui ont suivi l’événement. Avant la Coupe du Monde, en octobre 2022, 88 blessures ont provoqué une indisponibilité des joueurs d’une moyenne de 11,35 jours, comparé à une moyenne de 19,41 jours en janvier 2023 après le tournoi, souligne Howden. Les blessures à la cheville ont grimpé de 170%, au mollet et au tibia de 200% et aux ischio-jambiers de 130%.

Forte incidence sur les championnats anglais et allemand

La Bundesliga et la Premier League, qui comptaient 14,8% et 23,6% des joueurs ayant participé à la Coupe du monde respectivement, ont déploré 49 et 46 blessés. Ces chiffres dépassent largement ceux de La Liga (18 blessés), la Ligue 1 (11 blessés) et la Serie A (12 blessés). Le groupe d’assurance indique que la pause de mi-saison instituée en Allemagne après la Coupe du monde (reprise le 20 janvier) n’a pas eu d’effet bénéfique pour les joueurs.

L’étude de Howden note également que près de 44% des joueurs licenciés dans les cinq championnats européens et présents au Qatar exposaient une usure psychique après le challenge et que 23% évoquaient un épuisement mental. Enfin, l’intensité accrue des blessures a également entraîné une augmentation des coûts de 30%, passant de 553,62 millions d’euros à 704,89 millions d’euros dans les cinq principaux championnats européens.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA