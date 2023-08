Boom démographique : la maternité d’Argenteuil enregistre 3200 naissances annuelles !

Les valeurs qui définissent le service de maternité Victor-Dupouy sont l’accompagnement, l’écoute et des soins de qualité. Selon le chef de service, ces mots ont un sens particulier et sont au cœur de leur mission pour permettre à chaque femme d’accoucher dans les meilleures conditions. Le service a su se faire une place dans le Val-d’Oise en devenant l’une des maternités les plus fréquentées. Ceci est la preuve que leur approche holistique donne des résultats palpables pour les mamans et leurs nouveau-nés. L’équipe de professionnels de la maternité est constituée de sages-femmes et de médecins expérimentés qui offrent une gamme complète de soins pré et postnataux. De plus, ils ont un programme de préparation à l’accouchement pour aider les femmes à se préparer tant sur le plan physique que psychologique. Leur dynamique de travail permet une symbiose parfaite entre les patients et l’équipe médicale en vue de garantir des résultats optimaux. En somme, la maternité Victor-Dupouy reflète une prise en charge de qualité où le bien-être physique et émotionnel des patients est au cœur des préoccupations.

La maternité de l’hôpital d’Argenteuil, l’une des plus fréquentées du Val-d’Oise

Avec plus de 3 200 naissances annuelles, la maternité de l’hôpital d’Argenteuil est l’une des plus fréquentées du Val-d’Oise et offre un service de niveau 3 pour garantir les meilleures conditions aux mères et aux nouveau-nés.

Prise en charge complète et équipe pluridisciplinaire

Un service de réanimation néonatale permet de prendre en charge les grossesses pathologiques à risque et une équipe pluridisciplinaire composée de gynécologues obstétriciens, d’anesthésistes, de pédiatres, de sages-femmes et d’auxiliaires de puériculture veille au bon déroulement de chaque grossesse. Des cours de préparation à l’accouchement et des services de conseillère de lactation, d’ostéopathe et de psychologue sont également proposés.

Accompagnement social et suivi postpartum

Le service de maternité offre un accompagnement social important pour les mamans, y compris des consultations pour le sevrage tabagique et la prise en charge psychologique des mamans avec le dépistage de la dépression post-partum. Le suivi postpartum est également inclus avec des soins de bien-être et une puéricultrice qui suit le bébé et la maman à domicile.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA