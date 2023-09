BMX : La face cachée de l’ingénieur champion du monde, Léo Louapre

Cet été, Léo Louapre, un jeune homme de 23 ans originaire de Castelbourg, a enfin réalisé son rêve de gosse : devenir champion du monde amateur de BMX. Sa performance incroyable à Glasgow lui a permis de décrocher le titre ultime de la compétition, après des années d’entraînement acharné et de détermination sans faille. Avec ce triomphe sur la scène internationale, Léo a confirmé sa place parmi les meilleurs riders de la planète, et il s’apprête désormais à poursuivre sa quête de gloire sur les terrains les plus exigeants de la discipline. Mais pour le moment, le jeune champion savoure sa victoire et profite pleinement de l’émotion intense que lui procure ce moment inoubliable.

Léo Louapre : double champion du monde de BMX

Léo Louapre, originaire de Châteaubourg, a remporté deux titres mondiaux de BMX à Glasgow cet été. Après l’euphorie de ses victoires, il a repris l’entraînement aux côtés de ses coéquipiers du club de Vitré.

Deux titres mondiaux pour Léo Louapre

Lors des championnats du monde de BMX à Glasgow, Léo Louapre a remporté le championnat cruiser et a ensuite remonté sur ses pédales pour tenter de remporter un second titre mondial dans la catégorie des 20 pouces. Face à un redoutable britannique, il a réussi à rester discret et à doubler son adversaire dans l’avant-dernière ligne droite, ce qui lui a valu une seconde victoire.

Léo Louapre : un équilibre entre sa vie professionnelle et sportive

Léo Louapre a fait le choix de revenir dans « son club de cœur » à Vitré et de mener sa vie professionnelle en parallèle de sa carrière de sportif de haut niveau. C’est cet équilibre qui lui a permis d’atteindre des sommets cette saison, malgré le doute lié à son retour dans la catégorie amateur. Il s’est fixé l’objectif d’aller chercher six titres majeurs et a déjà remporté quatre titres. Avant de se rendre aux États-Unis pour participer aux championnats du monde, il participera à une ultime manche de coupe d’Europe au Portugal et profitera de sa nouvelle vie de diplômé, de ses amis et de sa famille.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA