Bernie Bonvoisin se met à nu dans « Amo et Odi » : choses et expériences bouleversantes

Chaque jour, Élodie Suigo accueille une célébrité dans son univers. Ce jour-là, elle reçoit l’artiste aux multiples talents, Bernie Bonvoisin, qui est à la fois acteur, auteur et chanteur. Le vendredi 9 juin 2023, il dévoile son dernier opus en solo, baptisé « Amo et Odi ».

Bernie Bonvoisin, artiste aux multiples facettes, tels qu’acteur, écrivain, scénariste, réalisateur et chanteur, a marqué les esprits avec le groupe de rock français Trust, et notamment avec le titre « Antisocial » en 1980. Au sein de ce groupe, il aborde des thèmes tels que les dérives démocratiques, le capitalisme, les aspects obscurs de la société, les mouvements d’extrême-droite, les sectes et les violences du communisme soviétique. Reconnu pour son franc-parler et sa provocation, Bernie Bonvoisin dévoile son nouvel album solo « Amo et Odi » le 9 juin.

Dans cet opus de 13 titres, chaque chanson reflète une émotion ou un sentiment. Pour la première fois, l’artiste accepte de se livrer, voire de se mettre en danger. Cette approche progressive lui permet de concocter un univers qui mêle ses goûts musicaux et une écriture différente. Avec « Amo et Odi », Bernie Bonvoisin prend des risques en retournant à des styles qu’il apprécie, tels que les guitares acoustiques 12 cordes de George Harrison.

Pour cet album, le chanteur découvre également l’écriture piano-voix. Ce genre inédit lui a été inspiré par le morceau composé par David. La poésie demeure une source d’inspiration essentielle pour Bernie Bonvoisin, qui se nourrit de lectures et d’observations diverses pour créer ses œuvres. Le défi est d’harmoniser les idées avec les réalisations, afin de créer une espèce de but.

L’écriture permet surtout de raconter sa propre histoire et l’enfance de Bernie Bonvoisin, tout en dénonçant et défendant ce qui lui tient à cœur. Il souhaite avant tout provoquer un débat, une concertation et un échange d’idées, contrairement à la tendance actuelle à ne plus écouter autrui.

Dans « Amo et Odi », l’artiste évoque également son enfance et ses parents, décédés aujourd’hui, mais qui continuent d’incarner un amour inconditionnel pour lui. Grâce à cet album, il revisite son passé tout en s’ancrant dans le présent, avec un regard porté vers l’avenir. Il considère cet opus comme un album d’espoir, avec l’ambition de placer l’être avant l’avoir.