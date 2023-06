Benjamin Millepied lance le « Paris Dance Project » après Los Angeles, retour en France

Le renommé maître de danse fait son retour en France, avec un premier long-métrage et plusieurs projets inédits pour donner un nouveau souffle à l’univers de la danse.

La carrière de Benjamin Millepied a été un parcours artistique entre les États-Unis et la France. Ce chorégraphe, qui présente actuellement son film Carmen en France, revient s’établir dans son pays natal pour redécouvrir la richesse culturelle française, loin de Los Angeles où il se sentait isolé.

Expériences et inspiration

Ancien danseur principal du New York City Ballet et ex-directeur de la danse à l’Opéra de Paris, le franco-américain vient de lancer le Paris Dance Project, une compagnie inspirée par son LA Dance Project qu’il a créé il y a 10 ans à Los Angeles. Quant à savoir si son identité est trop multiple, Millepied, âgé de 45 ans, répond qu’il ne se soucie pas de cela et qu’il cherche avant tout à vivre des expériences inspirantes et enrichissantes. L’artiste originaire de Bordeaux s’est fait connaître internationalement grâce à la chorégraphie du film Black Swan de Darren Aronofsky, où il a rencontré son épouse Natalie Portman.

Un premier film poétique et politique

Avec son premier long métrage Carmen (sorti aux États-Unis et en salle en France le 14 juin), Millepied considère le cinéma comme une continuation de son travail chorégraphique. La danse est en effet un élément central du film, qui se veut un drame avec de la musique et de la danse, apportant ainsi une dimension poétique et mystique. Le film est également très politique, revisitant l’histoire de Carmen de Prosper Mérimée et l’opéra de Bizet en la situant à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, explorant ainsi le drame de l’immigration.

Des projets en France

Millepied semble désormais se consacrer à la scène française avec le Paris Dance Project, un incubateur de talents chorégraphiques qu’il a lancé récemment en Ile-de-France avec sa collaboratrice Solenne du Haÿs Mascré. Le chorégraphe confie avoir souhaité rentrer à Paris pour retrouver une nouvelle richesse culturelle et quitter Los Angeles, où il se sentait isolé. Malgré le succès du LA Dance Project, développer un projet culturel aux États-Unis est très difficile selon lui. En France, il a la possibilité d’aller au bout de certains rêves et d’obtenir davantage de fonds. Le Paris Dance Project a également une ambition sociale : former de jeunes chorégraphes et faire découvrir la danse aux jeunes Franciliens. Millepied souhaite en effet briser certaines barrières et apporter la danse dans des lieux inattendus et emblématiques de la capitale à travers des projets tels que La Ville dansée, qu’il lancera en 2024. Pour le chorégraphe, l’art vivant joue un rôle essentiel à l’heure où la technologie est parfois présentée comme la solution à tout.