Bazar assuré autour du Vélodrome samedi soir à Marseille : révélations !

Le samedi 15 juillet 2023 s’annonçait déjà comme un jour particulier pour les habitants du quartier du Stade Vélodrome. Mais celui-ci s’annonce finalement beaucoup plus effervescent que prévu, alors que se rapproche à grands pas l’événement qui sera à l’origine de la mobilisation de milliers de personnes. La foule est à l’horizon, et ce ne sera pas qu’une simple petite poignée d’admirateurs qui se pressera devant les portes du stade. Le groupe de musique mondialement connu, Muse, a en effet décidé de donner un concert totalement inédit sur cette scène légendaire. Et c’est une véritable marée humaine qui risque de prendre possession des lieux, noyant le quartier sous une mer de son et de lumière. Les rues seront bondées, les cafés pleins à craquer, et même les plus réfractaires devront se rendre à l’évidence : impossible de rester insensible à l’effervescence qui règne partout autour d’eux.

Transports et affluence autour du Stade Vélodrome pour le concert événement de Muse

Le groupe de rock britannique Muse, célèbre pour ses performances scéniques, sera en concert ce samedi 15 juillet au Stade Vélodrome de Marseille. Après les concerts de Beyoncé et Mylène Farmer, les fans de musique vont à nouveau affluer en masse au stade habituellement consacré à l’Olympique de Marseille.

Les transports adaptés

La Régie des Transports Métropolitains (RTM) adapte ses horaires pour permettre aux spectateurs de se rendre au concert de Muse. Certains métros, bus et trams auront des terminus déplacés et des horaires modifiés. Le dernier départ sera à 1h30 pour les terminus des métros 1 et 2, à 1h50 pour la station Noailles du tram T1 et à 1h45 pour la station Castellane du tram T3. Quant aux bus, le B1 aura son terminus déplacé de Castellane à Sainte-Marguerite, tandis que les bus 22, 22S, 23, 44 et 45 auront leur terminus à Mazargues Etienne Milan.

Afflux de circulation autour du Vélodrome

Les organisateurs prévoient une affluence similaire à celle des précédents concerts de renom, ce qui risque de provoquer des embouteillages dans les rues de Marseille. Pour éviter les bouchons et les difficultés de stationnement, il est recommandé aux spectateurs d’utiliser les transports en commun pour se rendre au stade. L’ouverture des portes est prévue à 17h, tandis que le concert de Muse débutera à 21h, avec Royal Blood en première partie dès 19h.

Où se garer pour accéder au Vélodrome ?

Les abords du Stade Vélodrome ne disposent que de peu de places de stationnement. Il est donc préférable d’utiliser les parkings relais de la RTM, qui sont situés en périphérie de la cité phocéenne. Ils permettent de se garer facilement et de rejoindre le stade en utilisant les transports en commun.

Malgré la chaleur étouffante prévue pour ce soir, les fans de Muse sont prêts à tout pour assister à un concert de légende. Les services de sécurité sont en état d’alerte pour accueillir le public et assurer la sécurité de tous. Les nombreux spectateurs qui se rendent au Stade Vélodrome pourront ainsi profiter pleinement du concert et marquer leur été d’un souvenir inoubliable.

source originale : actu.fr