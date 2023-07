Aventure en haute montagne : « Nourrir la bête » et « La Mort suspendue » racontées avec passion.

Les pages dédiées aux histoires des sommets sont infinies, riches en exploits réalisés par les plus éminents montagnards, émouvantes avec leurs récits de sauvetages, d’accidents tragiques. La littérature d’aventure se nourrit également des montagnes et de l’alpinisme, offrant des fictions enivrantes dont le terreau est fait d’air raréfié et de neige éternelle. Les récits de la montagne sont autant de manière de vivre cette passion éternelle qui anime les hommes et les femmes au-delà de l’imagination.

Aventures en montagne : deux récits à découvrir

Nourrir la bête, d’Al Alvarez : l’alpinisme loin des compétitions

Qu’est-ce que l’alpinisme loin des compétitions, sans médias et sans record ? C’est ce que nous raconte Al Alvarez dans Nourrir la bête. L’auteur nous emmène dans la vie d’un grimpeur gallois issu d’un village au pied du Snowdon, cette petite montagne où Edmund Hillary s’était entraîné avant de conquérir l’Everest. À travers les aventures, les courses, le flegme, le regard sur le monde et l’élégance de ce grimpeur hors-norme, Alvarez nous montre comment l’amitié et la beauté du geste l’emportent sur tout.

Ce récit est l’occasion de s’évader dans un monde de montagnes et de découvrir les ressorts d’un alpinisme pur et sans artifice. Mais saviez-vous qu’Al Alvarez n’a pas consacré tous ses écrits à la montagne ? Au printemps dernier, Métailié a publié son récit sur le poker à Las Vegas. Un livre extraordinaire qui s’intitule Le plus gros jeu.

La Mort suspendue, de Joe Simpson : une histoire de survie incroyable

En montagne, les récits de survie suite à un accident sont nombreux. C’est le cas de La Mort suspendue de Joe Simpson. En 1985, Simpson et Simon Yates réussissent une première ascension dans la cordillère des Andes. Mais la descente va s’avérer très difficile. Simpson se blesse et se retrouve suspendu dans le vide. Yates n’a pas d’autre choix que de couper la corde pour survivre et abandonner Simpson à son sort.

Mais Joe Simpson ne va pas mourir. C’est le début d’une histoire incroyable de survie. Dans La Mort suspendue, Simpson nous raconte cette expérience hors du commun. Un véritable thriller qui nous tient en haleine jusqu’à la fin.

Deux récits de montagne à découvrir et à savourer

Nourrir la bête et La Mort suspendue, deux récits qui font voyager dans un monde de montagne à la fois poétique et épique. Al Alvarez et Joe Simpson nous emmènent respectivement dans un monde d’alpinisme pur et dans une histoire de survie incroyable. Des livres à découvrir pour tous les amateurs de montagne, mais aussi pour tous ceux qui aiment les récits forts en émotions.