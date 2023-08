Aurillac : des entreprises encouragent la mobilité douce des salariés

À Aurillac, les sociétés s’engagent à promouvoir les modes de déplacement doux pour leurs employés, signe d’une préoccupation grandissante pour leur qualité de vie au travail et leur responsabilité sociétale. En effet, ces initiatives inspirantes commencent à séduire les travailleurs qui sont de plus en plus enclins à opter pour un trajet travail/domicile plus respectueux de l’environnement et de leur bien-être. Les entreprises locales oeuvrent ainsi pour favoriser une transition écologique et citoyenne en accord avec les attentes de la société d’aujourd’hui et de demain.

Aurillac : des entreprises encouragent les trajets en mobilité douce

Des entreprises à Aurillac encouragent leurs employés à utiliser les modes de déplacement doux tels que le vélo, la marche ou le covoiturage pour se rendre au travail. Les employés enthousiastes trouvent que ces trajets sont plus agréables et bénéfiques pour leur santé. Les entreprises organisent également des journées de mobilité douce pour encourager la pratique, fédérer les employés et montrer que cette démarche est possible. Les entreprises encouragent également les employés à venir sans voiture dix fois dans le mois en offrant une prime.

Des moments fédérateurs pour les employés

Selon Adrien Nivolliez, PDG de Biose, les journées de mobilité douce sont utilisées pour fédérer les employés et leur montrer que la pratique est possible. Il estime que la plus grande difficulté consiste à effectuer cette démarche la première fois, mais que cela devient facile par la suite. Les entreprises peuvent donc utiliser ces moments pour sensibiliser les employés et promouvoir le développement durable.

Des vélos électriques en libre-service

Certains employeurs sont allés plus loin en achetant des vélos électriques en libre-service pour les employés. Biocoop a acheté deux vélos pour que les employés puissent se rendre au travail, faire leurs courses sur le chemin du retour ou pour leurs déplacements en ville. Noémie Richart, la gérante de Biocoop, constate que les employés qui testent les vélos sont satisfaits car ils évitent les bouchons et les problèmes de circulation. Elle souhaite également encourager le covoiturage ou l’utilisation des transports en commun dans une prochaine action. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la qualité de vie au travail et de la responsabilité sociétale des entreprises.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

