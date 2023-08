Attention : un salon de thé en Essonne où les chats règnent en maîtres !

Le 7 juillet dernier, à Saint-Chéron, dans l’Essonne, un tout nouveau salon de thé a vu le jour. Mais Ô Chat Beau Thé ne se contente pas de proposer les habituelles boissons chaudes et pâtisseries. En effet, les clients peuvent y retrouver une dizaine de chats, tous à la recherche d’une nouvelle famille. Ce concept original a été développé par la jeune Rivka Navin, qui comptait bien ainsi conjuguer sa passion des chats et son envie d’aider ces derniers à trouver un foyer aimant. L’ambiance féline qui y règne est donc tout à fait unique et les amoureux des animaux seront sans aucun doute séduits par cette idée insolite.

Un nouveau salon de thé à Saint-Chéron avec des chats adoptables

Le 7 juillet, Ô Chat Beau Thé a ouvert à Saint-Chéron (Essonne), proposant des en-cas salés et sucrés, ainsi que du café et du thé en vrac, le tout fait maison avec des produits frais. La propriétaire, Rivka Navin, a choisi de proposer une courte carte pour se concentrer sur la qualité. Les clients peuvent également acheter du thé en vrac, des confitures ou du jus de pommes. Les chats du salon de thé proviennent de l’association L’étoile de l’espoir félin et peuvent être adoptés. La propriétaire espère mettre en place des ateliers et des soirées de jeux de société et envisage le recrutement éventuel d’une personne pour l’aider, étant donné que gérer les chats, le ménage et la cuisine est énormément de travail.

Une carte mêlant salé et sucré

Les produits proposés chez Ô Chat Beau Thé sont faits maison par la propriétaire Rivka Navin, avec des produits frais. Les clients peuvent trouver des en-cas salés, des douceurs sucrées, du café et du thé chaud ou froid. La carte est courte, mais de haute qualité. Les fruits et légumes sont fournis par le poissonnier de Saint-Chéron ou la ferme d’Ollainville.

Un partenariat avec l’association L’étoile de l’espoir félin

Les chats du salon de thé proviennent tous de l’association L’étoile de l’espoir félin, basée à Breux-Jouy. Ils peuvent être adoptés, et sont libres de déambuler dans le local de 115 m², à l’exception de la cuisine. Trois chats ont déjà été adoptés depuis que le salon de thé a ouvert en juillet, et un nouveau chat devrait arriver dans les prochaines semaines.

Une propriétaire en reconversion professionnelle

Rivka Navin a enchaîné une multitude d’emplois avant d’ouvrir son salon de thé avec des chats adoptables. Elle a travaillé dans la petite enfance avant de changer de voie, vouloir être sa propre patronne et faire ce qu’elle aime. La propriétaire est satisfaite de l’accueil qu’a reçu son salon de thé et espère poursuivre son activité en se concentrant sur la qualité des produits proposés et la mise en place d’ateliers et de soirées jeux de société.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA