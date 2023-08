Attention à la submersion à Saint-Malo : accès limité au littoral ! 🌊💨

De mauvais présages annonçaient un brusque changement de temps et soudain, un vent effrayant s’abattit sur le littoral. Il ne fallut pas longtemps pour que les autorités prennent des mesures d’urgence dans le département d’Ille-et-Vilaine, qui fut rapidement placé en alerte orange vagues/submersions. Les habitants de Saint-Malo, une ville située non loin de la mer, furent particulièrement touchés par les restrictions qui furent mises en place. Dès 21 heures, l’accès aux cales, môles et digues fut formellement interdit aux curieux et aux imprudents, afin d’éviter tout incident malheureux. Les habitants de la ville se virent ainsi privés de leur promenade nocturne habituelle, alors qu’une tempête se préparait au loin, menaçant de tout emporter sur son passage.

Interdiction d’accès à Saint-Malo

La Ville de Saint-Malo a interdit l’accès aux cales, môles et digues à partir de 21 heures à cause d’un fort coup de vent et de fortes vagues qui sont annoncées sur le littoral nord de la Bretagne. Selon la mairie, les hauteurs de vagues élevées combinées aux fortes rafales de vent, la surcote et les coefficients de marée élevés représentent un risque significatif de submersion par déferlement lors de la pleine mer de samedi soir aux alentours de 23 heures. Certains accès seront donc interdits pour la sécurité de tous du samedi 5 août 21 heures au dimanche 6 août à 1 heure.

Vigilance orange « vagues/submersion » en Ille-et-Vilaine

Météo-France a placé le département d’Ille-et-Vilaine en vigilance orange vagues/submersion en raison d’une nouvelle dépression venant du sud-ouest de l’Angleterre qui va générer un fort coup de vent d’Ouest à Nord Ouest en Manche, ainsi que de fortes vagues en soirée. Dans un contexte de forts coefficients, (101/97), la vigilance se situe autour de la marée haute de ce samedi 5 août au soir. Les autres départements, du Finistère-Nord au Pas-de-Calais, sont placés en vigilance jaune.

Prudence sur le littoral

La Préfecture appelle à la plus grande prudence sur le littoral en cette période de forte fréquentation touristique et rappelle que la vigilance orange déjà connue cette semaine a conduit à un décès par noyade. Il est donc vivement conseillé d’éviter les digues, enrochements et chemins littoraux ainsi que toute activité nautique et de pêche à pied. La Préfecture recommande également de suivre les consignes de sécurité.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA