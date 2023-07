Atalante : Soirée historique pour le futur hôpital de Saint-Malo et Dinan

Lors de la séance des élus de Saint-Malo Agglo, une décision importante a été prise par le vote massif en faveur de la construction d’un complexe « plateau technique » pour les hôpitaux de Saint-Malo et Dinan qui sera érigé sur la zone Atalante située à Saint-Jouan. Le choix de l’emplacement pour ce projet s’est avéré crucial et a été mûrement réfléchi par les différentes parties impliquées. Les travaux nécessaires pour la mise en place de ce nouveau centre de soins s’annoncent conséquents et les élus sont conscients de la grande ampleur de ce projet qui aura des retombées positives sur la région. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction que les élus ont unanimement accordé leur soutien pour la finalisation de cette prouesse architecturale.

Hôpital de Saint-Malo : la zone Atalante choisie pour le plateau technique

Le futur hôpital de Saint-Malo et Dinan a fait l’objet d’une réunion exceptionnelle du conseil de Saint-Malo Agglo le 5 juillet 2023. Les élus ont voté pour la réserve de 11,3 hectares au sein de la ZAC Atalante à Saint-Jouan-des-Guérets où se construira le plateau technique du grand hôpital. Cette décision met fin à une longue et controversée saga autour du choix de l’emplacement. Retour sur cette soirée qui a marqué le début d’un méga projet évalué à 445 millions d’euros.

Une ambiance tendue

La salle du conseil communautaire était remplie à craquer lors de cette réunion exceptionnelle. Les opposants au choix des Mottais, les chefs d’entreprises concernés par le choix Atalante, les médecins, le sous-préfet de Saint-Malo et même un membre des renseignements territoriaux étaient présents. Malgré cela, l’atmosphère n’était pas électrique et les élus ont pris la parole tour à tour. Trois heures de débats ont suffi à parvenir à cette décision.

Le choix majoritaire d’Atalante

À une large majorité, les 61 élus de Saint-Malo Agglo ont validé le choix d’Atalante. Seuls trois élus ont voté contre l’option Atalante, tandis que quatre se sont abstenus. Sept sites avaient été proposés, mais Saint-Jouan a été retenu comme le choix optimal pour les décideurs.

Les raisons du choix Atalante

Les avantages de la zone Atalante ont séduit les décideurs. Le site proche de Saint-Malo et Dinan, la desserte routière déjà existante et un impact environnemental minimal ont été décisifs pour les futurs utilisateurs de l’hôpital. La présence de la société Goëmar, jusqu’ici incompatible avec la présence d’un hôpital, est la seule ombre au tableau mais le problème a été résolu.

Le futur hôpital sera construit sur onze hectares de la zone Atlante et intégrera la chirurgie, la réanimation, la maternité, les services d’hospitalisation de médecine polyvalente et spécialisée, la gériatrie aiguë, l’imagerie, la radiologie, la cardiologie, etc. Le projet total coûte 445 millions d’euros et inclut l’aménagement et la rénovation des hôpitaux de Saint-Malo et Dinan ainsi qu’un « hôpital coeur de ville ».

Malgré quelques critiques liées au manque de concertation et au financement, l’option Atalante reste le choix le plus viable pour les élus. Les patients des pays de Saint-Malo et Dinan se rendront d’ici quelques années dans des bâtiments neufs de quatre étages pour bénéficier des soins nécessaires dans un environnement optimal.