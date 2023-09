Astérix dévoile sa 40e couverture pour la Coupe du Monde de Rugby : « L’Iris blanc » – une aventure nouvelle et passionnante !

Fabcaro, auteur de bande dessinée français, a collaboré avec Didier Conrad, talentueux dessinateur, pour nous présenter le tout dernier album d’Astérix intitulé « L’Iris blanc ». Cette œuvre unique en son genre sera mise en vente à partir du 26 octobre pour le plus grand plaisir des fans. Grâce à cette collaboration fructueuse, les lecteurs découvriront un nouvel épisode de la saga d’Astérix, rempli d’aventures épiques, de querelles et de rebondissements inédits. Les talents respectifs de Fabcaro et Didier Conrad ont fusionné pour nous offrir une expérience de lecture nouvelle et captivante. Les amateurs de BD, petits et grands, se régaleront avec ce dernier opus d’Astérix, à la fois divertissant et instructif.

Astérix et Obélix se mettent au rugby

La couverture de « L’Iris blanc », le 40e album des aventures d’Astérix et Obélix, a été dévoilée en référence à la Coupe du monde de rugby qui a commencé le 8 septembre. La bande dessinée, qui est connue depuis quelques mois, est réalisée par le scénariste Fabcaro et le dessinateur Didier Conrad. Des strips inédits ont déjà été dévoilés depuis le début du mois d’août et le nouvel opus sera disponible à partir du 26 octobre.

Fabcaro, nouveau scénariste de la série Astérix

Le romancier et auteur de BD, Fabcaro, rejoint Didier Conrad pour réaliser le scénario de la 40e édition de la série des BD Astérix. La particularité de l’écriture de Fabcaro, qui est connu pour l’absurdité et la satire, apportera un nouveau style à l’intrigue. Le résumé donne un aperçu de l’histoire, où « L’Iris blanc est le nom d’une nouvelle école de pensée positive, venue de Rome, qui commence à se propager dans les grandes villes, de Rome à Lutèce ». César pense que cette méthode peut avoir des effets bénéfiques sur les camps de prisonniers romains autour du village gaulois. Cependant, ces nouveaux préceptes ont également des effets sur les villageois qui les croisent.

Sortie prévue le 26 octobre

Le nouvel album d’Astérix et Obélix sera disponible à partir du 26 octobre. Les amateurs pourront suivre les aventures des Gaulois dans Ovalie, mais il faudra attendre la sortie de la BD pour savoir comment l’Iris blanc affectera les personnages dans l’intrigue. En attendant, des strips inédits du nouvel album sont déjà dévoilés depuis le début du mois d’août.

