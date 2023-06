Arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami : la MLS espère « élever le niveau de jeu » aux États-Unis

Suite à la conclusion de son périple au sein du PSG, le footballeur argentin de renommée mondiale, âgé de 35 ans, a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Major League Soccer aux États-Unis. Il est impatiemment attendu en Floride.

Finalement, après Paris, ce sera Miami. Les fans de la Major League Soccer sont déjà ravis. Andy Loretta fait partie du « Siege« , l’un des clubs de supporters du Club Internacional de Fútbol Miami, mieux connu sous le nom d’Inter Miami, qui voit désormais ses couleurs portées par Lionel Messi.

Mardi 7 juin, le maître à jouer a révélé à la presse espagnole sa décision de traverser l’Atlantique : « J’ai décidé que j’allais à Miami, je n’ai pas (un accord) conclu à 100% ou peut-être qu’il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre voie là-bas (…) C’est le moment d’aller en MLS vivre le football d’une manière différente ».

Andy se réjouit : il ne pouvait pas imaginer mieux que l’arrivée de l’Argentin, sept fois lauréat du Ballon d’Or, en provenance du PSG, où il n’était « pas heureux ». « Tous ceux à qui vous posez la question ici à Miami sont très enthousiastes à l’idée que Leo vienne. C’est sans doute le footballeur le plus populaire de la planète aujourd’hui. C’est énorme ! », se réjouit-il.

Les défis sportifs de Messi l’Américain

L’arrivée du champion du monde 2022 va incontestablement bénéficier à la franchise créée en 2018, détenue par David Beckham et les milliardaires américains Jorge et Jose Mas, ainsi qu’à l’ensemble du championnat américain de football, selon ce supporter. « Je pense que c’est aussi ce que se dit le club : il y a un jeune groupe de joueurs dont ils espèrent que Messi les aidera à améliorer leur niveau de jeu et à obtenir des résultats plus positifs. Nous sommes tous ravis à Miami, c’est certain ».

« Ça va attirer beaucoup plus de spectateurs, que ce soit à la télévision ou dans les stades. Et puis, d’un point de vue footballistique, même s’il est peut-être un peu plus lent qu’avant, il a toujours sa qualité, son talent… », estime Andy Loretta, fan de l’Inter Miami.

Pour finaliser le transfert, la franchise de la côte Est – actuellement dernière de la MLS dans la conférence Est – a bénéficié des revenus générés par l’accord de 10 ans pour 2,5 milliards de dollars signé au printemps entre la MLS et Apple, qui propose sur son service Apple TV+ un abonnement pour suivre le championnat américain. Il reste que le défi de Lionel Messi est grand sur le plan sportif : car, même à 35 ans, le joueur devra relever le niveau du championnat nord-américain, encore loin de celui des championnats européens. Ainsi, il constituera une publicité exceptionnelle pour le soccer, avant la Coupe du monde de football 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.