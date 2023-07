Arrets transports à Bordeaux et Pau dès 22h pour feux d’artifice 14 juillet.

Le jeudi et le vendredi 13 et 14 juillet prochains, les habitants de Bordeaux et de Pau ne pourront plus compter sur les transports en commun passé 22 heures. Ces mesures de sécurité ont été prises dans un contexte de violences urbaines qui a suivi la mort de Nahel à Nanterre. Les autorités compétentes ont donc jugé utile de prendre les devants afin d’éviter toute manifestation de violence dans ces deux villes traditionnellement festives pour la fête nationale. Pour autant, aucune annulation des feux d’artifice n’a été annoncée, signe que la fête continuera malgré tout dans un esprit d’unité et de solidarité. Cette décision prise par les autorités compétentes permettra aussi aux habitants et visiteurs de profiter pleinement des festivités de la fête nationale en toute sécurité.

Les transports en commun en Aquitaine à l’arrêt pour le 14 juillet

Les festivités de la fête nationale du 14 juillet à Bordeaux et Pau en Aquitaine seront marquées par un arrêt des transports en commun à partir de 22 heures les 13 et 14 juillet. Cette décision a été prise par les autorités compétentes dans un contexte de violences urbaines ayant suivi la mort de Nahel, tué par un tir policier à Nanterre. Cette mesure impactera de nombreux spectateurs de feux d’artifice et également les fans de Mylène Farmer, qui se produira au stade Matmut de Bordeaux vendredi 14 juillet. Les amateurs doivent donc prévoir une alternative.

Artifices interdits en Aquitaine

Une autre mesure a été prise par le gouvernement pour les festivités du 14 juillet, l’interdiction de vendre, transporter ou utiliser des engins pyrotechniques dans l’ensemble du territoire national. Cette interdiction a été décidée à la suite des violences urbaines qui ont éclaté dans plusieurs villes de France suite à la mort de Nahel. Les officiers de police ont été pris à partie à l’aide de tirs de mortiers d’artifice et de nombreuses voitures ont été brûlées. Cette décision est donc une mesure de prudence vis-à-vis des citoyens et des forces de l’ordre.

Les feux d’artifice maintenus en Aquitaine pour le 14 juillet

Malgré les mesures sécuritaires prises, la majorité des feux d’artifice sont prévus d’être tirés le 14 juillet. Les festivités doivent se dérouler normalement, aucun report ni annulation n’a été signalé en Aquitaine. Les autorités ont toutefois appelé les spectateurs à faire preuve de prudence et à observer les règles de sécurité. Des dispositifs ont été mis en place pour assurer la sécurité des fêtes, notamment un arrêt temporaire de la vente et du transport de carburant, de produits inflammables, d’armes et de munitions. Les festivités devraient donc se dérouler dans un cadre sécurisé pour tous.

source originale : La Pause Info.fr