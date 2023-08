Arrêt de bus bondé? Découvrez comment simplifier votre trajet à Nice!

Chaque nouvelle journée apporte son lot de centaines de personnes patientant stoïquement à l’arrêt Boyer, questionnant ainsi le bien-fondé de cette forte affluence touristique. Cette masse compacte de voyageurs impatients de rejoindre leur destination, encombre malheureusement totalement le trottoir et crée une situation peu sécurisée pour les piétons. En effet, la place manquant cruellement, ces derniers se retrouvent contraints de circuler sur la chaussée, sous la menace constante et inquiétante des véhicules roulant à faible allure. Certains encore affirmeront qu’il leur est plus aisé de traverser la rue que d’attendre ce moyen de transport prisé. Face à ce constat alarmant, des solutions rapides et efficaces doivent être trouvées pour améliorer cette situation devenue de plus en plus chaotique.

Suppression de l’arrêt Boyer pour des raisons de sécurité

Le président de Lignes d’Azur, Gaël Nofri, a décidé de suspendre le passage des bus 82 et 112 à l’arrêt Boyer pour raisons de sécurité jusqu’à nouvel ordre. Les voyageurs devront désormais se rendre à l’arrêt Vauban situé à 1 km de là. Cette décision a été annoncée sur les réseaux sociaux de la régie ce mardi 15 août 2023.

Un arrêt bondé durant la période estivale

Situé sur la rue Barla à Nice, l’arrêt Boyer dessert 7 lignes de bus dont le 15 et le 82 qui déposent les voyageurs à proximité de plages prisées des touristes. Cependant, la chaussée est bondée aux heures de pointe, obligeant certains piétons à contourner les bus et à se mettre en danger. Cela entraîne également des frictions entre les automobilistes et parfois des bouchons. Les voyageurs sont également obligés de se frayer un chemin entre les valises et les personnes qui attendent.

Problèmes de sécurité et congestion des bus

Les passants craignent pour leur sécurité, notamment les personnes âgées qui doivent faire le tour et marcher sur la route. Certains pointent également des problèmes d’incivilité chez les voyageurs. Pour résoudre cette situation, plusieurs solutions ont été avancées, notamment la réorganisation de l’arrêt ou la possibilité d’acheter les titres de transport dans les arrêts de tramway pour diminuer le temps de charge et la congestion des bus sur cet axe. Les services de Lignes d’Azur n’ont pas encore répondu à cette situation.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA