AquaMalo: une demi-million de visiteurs se baignent dans la piscine de Saint-Malo en 2022.

L’affluence des baigneurs à la piscine d’Aquamalo a surpassé toutes les attentes de la communauté urbaine de Saint-Malo. Les chiffres sont stupéfiants : à l’horizon 2022, près d’un demi-million de personnes ont plongé dans les eaux cristallines de l’établissement. Quelle incroyable prouesse ! Le succès colossal de la piscine a attiré un public venant de tous les horizons : des familles à la recherche d’une journée de farniente, des athlètes avides de nager des kilomètres, des amateurs de sensations fortes cherchant à défier les toboggans les plus effrayants, et bien d’autres encore. On pourrait dire sans risque de se tromper que la piscine d’Aquamalo est devenue l’endroit le plus prisé en ville pour se rafraîchir et s’amuser durant les chaudes journées estivales.

Fréquentation record à AquaMalo grâce aux canicules de l’an passé

Le succès de la piscine AquaMalo ne se dément pas. Gérée par Récréa dans le cadre d’une délégation de service public, elle a enregistré une fréquentation record de 480 149 entrées en 2022, soit une augmentation significative par rapport aux 265 000 entrées en 2021. Cette hausse peut-être liée aux températures caniculaires de l’an passé, qui ont poussé les gens à se rafraîchir dans l’eau.

Des bénéfices inattendus pour AquaMalo et Saint-Malo Agglo

Avec 2 610 abonnés et une fréquentation en augmentation, AquaMalo a généré un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros et un résultat net de 225 000 euros, cinq fois plus élevé que prévu. Cette réussite a également bénéficié à la ville de Saint-Malo Agglo, qui recevra 129 000 euros en guise d’intéressement.

Des efforts restent à accomplir sur la consommation énergétique

Bien que les dépenses d’eau et d’électricité soient globalement maîtrisées, des efforts doivent encore être faits au niveau de la consommation énergétique selon Joël Hamel, « le Monsieur piscine » de Saint-Malo Agglo. Ce dernier se réjouit surtout de l’impact positif de la piscine sur la communauté, notamment avec l’accueil de 1 250 élèves chaque semaine et l’organisation de stages pour apprendre à nager.