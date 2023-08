Antoine Dupont, capitaine de l’équipe de France : 3 questions avant la coupe du monde de rugby

« Plus qu’à », la formule favorite du capitaine de l’équipe de rugby française, Antoine Dupont, raisonne encore dans les couloirs du stade. A quelques jours du coup d’envoi du mondial, les esprits s’échauffent et les joueurs s’entraînent avec ferveur. Leur objectif est clair : terrasser les All Blacks, la plus redoutable équipe du tournoi, lors du match d’ouverture le 8 septembre 2023. Pour atteindre ce but ultime, chaque instant compte. Chaque passe, chaque plaquage, chaque course est minutieusement travaillé par les entraîneurs et les joueurs. L’excitation de la compétition est palpable et tous rêvent de soulever la coupe du monde devant un public en délire. « Nous sommes prêts », clament les joueurs, déterminés à mettre cette phrase en action sur le terrain. La bataille sera rude, mais ils sont prêts à la remporter, coûte que coûte.

Le XV de France avant le match contre l’Australie

Avant le dernier match de préparation contre l’Australie, le capitaine du XV de France de rugby, Antoine Dupont, s’exprime sur les objectifs de son équipe.

Répétition générale avant le Mondial

Antoine Dupont considère le dernier match contre l’Australie comme une répétition générale avant le début de la compétition. L’objectif est de trouver de la confiance, des certitudes et de réaliser un match plein avant le choc contre les All Blacks. Le capitaine des Bleus estime que l’équipe a montré un bel état d’esprit en défense, mais a besoin de travailler le contenu offensif.

Affronter une Australie surprenante

Antoine Dupont décrit l’Australie comme une équipe capable de surprendre sur le terrain. Malgré des difficultés lors du Rugby Championship, les Wallabies peuvent compter sur des joueurs capables de faire la différence seuls et apportant beaucoup de danger. La ligne défensive devra donc être très performante.

Objectifs de l’association à la charnière

Concernant son association à la charnière avec Matthieu Jalibert, Antoine Dupont souhaite continuer leur progression et trouver du rythme et du liant. Ce dernier match de préparation doit leur permettre de trouver de la confiance et de réaliser un match plein. Même si travailler avec un nouveau partenaire change un peu, Antoine Dupont a confiance en Matthieu Jalibert qui est prêt mentalement et connaît bien le projet, le système et les joueurs.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA