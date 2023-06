Anne-Marie Revol dévoile les échos intrigants des livres glanés en #marquepage du 21 juin 2023

En l’espace de trois minutes, explorez trois suggestions de lectures captivantes, à savourer tout en vous divertissant !

Le dernier numéro de Marque-Page nous présente un auteur passionné de chapeaux et de Mitterrand. Fred Sendon, libraire de la boutique Au Grand Nulle Part à Rouen, nous suggère de découvrir La femme à l’étoile d’Anthony Pastor, paru chez Casterman. Pendant ce temps, les Bookstagrameurs s’aventurent dans les méandres de La faille de Franck Thilliez, publié aux éditions Fleuve Noir.

Anne-Marie Revol

Le quiz tant attendu !

L’écrivain dont nous parlons aujourd’hui en quatre images est un réalisateur de courts-métrages et scénariste talentueux. Passionné par l’art, il a travaillé pendant longtemps auprès d’un antiquaire, ce qui lui a permis de se familiariser avec le milieu des ventes aux enchères et des salons d’antiquités. Cela lui a inspiré son premier livre, qui a reçu le Prix Drouot en 2007. En 2012, son quatrième roman est propulsé parmi les succès littéraires de la rentrée de janvier. Récompensé par de nombreux prix, il est traduit en dix-sept langues, connaît un énorme succès en Grande-Bretagne et aux États-Unis, avant d’être adapté à la télévision française. Plusieurs autres beaux succès suivront. Son œuvre la plus récente met en scène Nathalia, une jeune photographe en panne d’inspiration. Elle confie à son psychanalyste avoir perdu le goût de son métier après avoir immortalisé un… meurtre. Dit-elle la vérité ? Ment-elle ? Désœuvrée, elle observe ses voisins et, à la demande de son thérapeute, raconte ce qu’elle sait d’eux. Un récit audacieux, amusant et passionnant. Un livre qu’on dévore sans pouvoir s’arrêter.

Coup de cœur du libraire pour La femme à l’étoile !

Fred Sendon, responsable de la librairie Au Grand Nulle Part à Rouen, est tombé sous le charme de La femme à l’étoile d’Anthony Pastor, paru chez Casterman. Ce roman graphique se déroule à la fin du XIXème siècle, au nord-ouest des États-Unis. Dans un village déserté par ses habitants, accablés par la neige et le froid, deux fugitifs se croisent. Tous deux cherchent à se cacher pour échapper à leur passé. D’un côté, « une squaw portant une étoile ». De l’autre, un homme » avec de lourds antécédents (…) Deux êtres sauvages qui tentent de s’apprivoiser. On sent qu’il est très fragile. On sent qu’elle est très forte. Mais est-ce que sa fragilité ne serait pas une force ? Et est-ce que sa force ne serait pas une fragilité ? « En lutte contre la société qui veut leur perte, ils devront unir leurs forces pour résister aux représentants de la » justice » qui viennent les assiéger. Un western flamboyant et glacial – » compte tenu de l’époque où cela se passe ! «

Bookstagrammeurs : frissons garantis avec « La faille »

Les thrillers de Franck Thilliez sont toujours très appréciés sur Instagram, et La faille, son dernier titre paru aux éditions du Fleuve Noir, ne fait pas exception à la règle. » Tout commence par une planque… « nous dit @mon_univers_du_polar. S’ensuit l’arrestation d’un tueur nécrophile qui tourne mal et l’admission d’un officier de police à l’hôpital en urgence absolue. » Malgré sa mise à pied, Sharko persiste à enquêter « ajoute @mamie2leon_lit. Une investigation périlleuse et éprouvante, en marge de la légalité, qui laissera des traces indélébiles. » Un cru exceptionnel qui se lit en apnée, qui titille nos peurs et nos espoirs, et vient taquiner nos convictions et nos doutes… « certifie @audebouquine. Alors, tentés pour cet été à la plage ?