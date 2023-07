« Amour estival en chanson : Entre Amos et Amsterdam des Innocents »

Durant la saison estivale, il est devenu une tradition pour nous de nous réunir chaque jour afin d’évoquer une chanson d’amour marquante. Mais ce mardi 18 juillet, cela prit une tournure inattendue. Un célèbre groupe pop français était en train de se creuser les méninges afin de trouver un titre susceptible de refléter parfaitement un sentiment particulier qu’ils avaient en tête. Pour ce faire, ils feuilletaient un dictionnaire des noms propres, espérant que l’une de ces entrées leur fournirait l’inspiration longtemps recherchée. Leur quête semblait sans fin, mais leur détermination était ferme. Leur but ultime était de trouver une mélodie et des paroles qui toucheraient le public en plein cœur, laissant une empreinte indélébile sur leurs âmes.

Entre Amos et Amsterdam : Un lieu, une chanson, une époque

« Ce lieu qui s’étend comme il s’écrit, entre Amos et Amsterdam », cette phrase énigmatique est à l’origine d’une chanson emblématique des années 90 en France : « Entre Amos et Amsterdam » des Innocents. Mais au-delà de la chanson elle-même, qu’est-ce que cela représente vraiment ? Dans cet article, nous allons explorer ce lieu symbolique, cette chanson touchante, et cette époque musicale qui a marqué une génération.

Entre Amos et Amsterdam : Le lieu de l’amour

Le « lieu » entre Amos et Amsterdam n’est pas une référence géographique précise, mais plutôt une évocation poétique de l’amour, tel qu’il est représenté dans un dictionnaire des noms propres. Pour les Innocents, ce lieu symbolise l’amour sous toutes ses formes : l’amour romantique, l’amour fraternel, l’amour de la vie et de l’art. Cette idée est magnifiquement exprimée dans les paroles de la chanson :

« Plein d’espoir ou en pleurs

Il y a le mot amour

Je ne crois qu’en ses lueurs

Pour réchauffer mes jours »

Que ce soit à Amos ou à Amsterdam, peu importe le lieu physique, car l’amour se trouve partout où l’on veut bien le chercher. Cette vision optimiste et romantique de la vie rappelle l’époque à laquelle la chanson a été écrite : les années 90 en France, une période de transition entre l’héritage des années 80 et le cynisme des années 2000.

Les Innocents : Des pionniers de la pop française

Les Innocents, ce duo composé de Jean-Philippe Nataf et J.P. Simonacci, a marqué les années 90 en France avec leur pop fraîche, mélodique et poétique. Leur album « Post Partum », dont est extrait « Entre Amos et Amsterdam », est souvent considéré comme un chef d’œuvre du genre en France. La critique de l’époque les comparait aux grands groupes pop britanniques, mais Les Innocents ont su développer un style unique, influencé par la musique française, le folk et la pop américaine.

La voix douce et expressive de Jean-Philippe Nataf, associée aux arrangements impeccables de J.P. Simonacci, ont créé un son élégant et raffiné, qui a touché une génération de français en quête de légèreté et de passion. D’autres chansons de l’album, comme « Un monde parfait » ou « L’autre Finistère », sont également devenues des classiques de la pop française des années 90.

Conclusion : Entre Amos et Amsterdam, Une chanson intemporelle

« Entre Amos et Amsterdam » des Innocents est une chanson intemporelle, qui continue de toucher les auditeurs des années après sa sortie. Elle représente une époque de la musique française où la poésie et la mélodie étaient au cœur du genre pop. Elle symbolise aussi un lieu imaginaire où l’amour est le seul guide, où la vie est remplie d’espoir et de lumière. Les Innocents ont été des précurseurs de cette nouvelle vague musicale en France, qui a inspiré de nombreux artistes par la suite, et qui continue de rayonner à travers les générations.