Allergies au pollen : alerte rouge en mai due à la pollinisation et augmentation des cas

Au cours de la période de pollinisation, les individus souffrant d’allergies craignent particulièrement le mois de mai. En effet, il y a de bonnes raisons à cela, car dans les années 1970, seulement 2 à 3 % de la population française était touchée par des allergies, tandis qu’en 2010, ce chiffre atteignait 30 %.

En mai, les graminées, des herbes hautement allergènes, deviennent le cauchemar de nombreux Français. Les températures clémentes et le vent dispersent leur pollen et rendent la vie quotidienne des personnes allergiques très difficile. Une personne allergique décrit ses symptômes : « On a l’impression d’avoir des grains de sable dans les yeux, qui démangent. Ensuite, vient le nez qui coule et les rhinites ». Presque toute la France est en alerte rouge à cause du pollen, à l’exception de six départements de l’Ouest qui sont relativement épargnés.

50 % des Français allergiques au pollen en 2050 ?

Dans les années 70, seulement 2 à 3 % des Français étaient allergiques au pollen. En 2010, ce chiffre est passé à 30 % et il est prévu d’atteindre 50 % en 2050. Le réchauffement climatique en est la cause principale, avec des périodes de pollinisation plus précoces, plus longues et plus intenses. La pollution et l’alimentation sont également des facteurs contributifs. Les pollinariums, qui réunissent les plantes les plus allergisantes, ont pour mission de surveiller quotidiennement la présence d’allergènes. Ils permettent de donner l’alerte sur des applications lors des pics de pollen. Pour obtenir plus d’informations, l’association Asthme et Allergies a mis en place un numéro vert d’information : 0 800 19 20 21.