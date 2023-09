All Blacks en trottinette à deux : la vidéo insolite à Lyon

Les joueurs de l’équipe néo-zélandaise ont profité pleinement de leur passage à Lyon avant de se lancer dans le tournoi de la Coupe du monde 2023, où ils doivent affronter l’équipe de France en guise de match d’ouverture, ce vendredi 8 septembre. Les All Blacks ont exploré la ville historique et se sont imprégnés de son patrimoine culturel, visitant des sites tels que le Musée des Beaux-Arts de Lyon et la célèbre Basilique Notre-Dame de Fourvière. Les joueurs ont également goûté aux spécialités culinaires régionales telles que la quenelle de brochet et le boudin noir, tout en se divertissant en pratiquant des sports nautiques dans la Saône. Leur escapade à Lyon leur a permis de se détendre et de se ressourcer avant l’important match qui les attend face aux Bleus.

Les All Blacks testent les trottinettes électriques avant leur match contre la France

Avant leur match contre le XV de France pour l’ouverture de la Coupe du monde 2023, les All Blacks ont eu une après-midi de détente à Lyon. Ils ont testé les trottinettes Dott en libre-service et ont été filmés en train de s’amuser sur ces appareils. Les vidéos des joueurs ont été largement partagées sur les réseaux sociaux et ont suscité de nombreuses réactions amusées. Les trottinettes Dott ont résisté aux poids des joueurs, y compris à certains moments où deux joueurs étaient en même temps sur une seule trottinette (ce qui est interdit).

Des images insolites partagées sur les réseaux sociaux

La présence des All Blacks à Lyon pour tester les trottinettes Dott a vite été relayée sur les réseaux sociaux. Certains internautes se sont amusés du fait de voir ces joueurs professionnels s’amuser comme des enfants avant leur match important. Les vidéos de ces moments de détente ont été partagées par des journalistes et par des médias spécialisés dans le rugby.

Les aventures insolites des stars du rugby mondial à suivre

Les All Blacks ont passé un moment de détente et de divertissement avant leur match contre la France. La suite de leurs aventures insolites sera à suivre lors de leur retour à Lyon pour jouer contre l’Uruguay et l’Italie.

