Alerte rouge: 85 villes en crise de sécheresse dans le Var

Le Var connaît une nouvelle aggravation de la sécheresse qui a contraint la préfecture à adopter des mesures renforcées pour garantir la sécurité de plusieurs localités du département. Les risques d’incendie et de pénurie d’eau potable sont devenus de plus en plus alarmants, appelant ainsi à la mise en place d’une vigilance accrue. Les communes concernées doivent ainsi redoubler de prudence afin de préserver les vies humaines et les ressources naturelles indispensables à leur survie. La situation est critique et nécessite une mobilisation de tous les acteurs du territoire pour faire face à ce défi commun.

Vigilance renforcée dans plusieurs communes du Var

La préfecture du Var a renforcé la vigilance dans plusieurs communes du département en raison de la dégradation des indicateurs liés à la sécheresse et de l’absence de pluies conséquentes. Ainsi, les 85 communes des zones de l’Argens et du Gapeau sont passées en vigilance « crise ». Respectant le principe de solidarité amont/aval, les 40 communes des zones des Fleuves Côtiers Ouest et de la Nappe Giscle-Môle sont en « alerte renforcée », tout comme les neuf communes de la zone Siagne amont.

Mesures de restrictions de l’usage de l’eau

Des mesures de restrictions de l’usage de l’eau sont à respecter dans l’ensemble du département. Les 85 communes des zones de l’Argens et du Gapeau ont notamment interdiction d’arroser les jardins, de remplir les piscines, de laver les voitures et les bateaux à l’aide d’une source d’eau potable. La liste de toutes les communes concernées est disponible sur le site var.gouv.fr.

Sensibilisation à la gestion de l’eau

Face à la rareté de l’eau dans le Var, la préfecture appelle à la sensibilisation des habitants à la gestion de l’eau. Elle rappelle notamment l’importance de réduire les consommations d’eau et de recycler les eaux usées. Cette situation de sécheresse est également l’occasion pour chacun de repenser ses pratiques quotidiennes en matière de gestion de l’eau.

