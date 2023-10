Alerte MotoGP : Pluie stoppe Grand Prix du Japon – Jorge Martin triomphe dans le chaos !

Des intempéries ont troublé la compétition sur le tracé de Motegi ce dimanche, ne permettant ainsi d’achever qu’un peu plus de la moitié du Grand Prix.

Jorge Martin remporte un Grand Prix du Japon marqué par des conditions extrêmes

Le Grand Prix du Japon de MotoGP, un des événements phare de la saison, s’est déroulé dans des conditions climatiques extrêmes, marquées par une forte pluie. Cela n’a pas empêché Jorge Martin (Pramac Ducati) de décrocher une nouvelle victoire, le dimanche 1er octobre, malgré l’interruption de la course par le drapeau rouge. Malgré l’arrêt prématuré de l’événement, plus de la moitié des tours ayant été effectués, tous les points ont été comptabilisés, pour le plus grand plaisir de l’Espagnol Martin.

Francesco Bagnaia menacé au championnat, Johann Zarco déclassé

Grâce à cette victoire, Martin se rapproche dangereusement de Francesco Bagnaia (Ducati), second lors de ce Grand Prix, puisqu’il n’est plus qu’à trois points derrière lui au championnat. Cependant, la course a été marquée par la déception pour Johann Zarco (Pramac Ducati). Après une incroyable remontée, il a été déclassé à la suite d’un incident réglementaire, ayant omis de passer sur une ligne spécifique lors de son retour au stand après une chute.

Des rebondissements et des regrets

La course a été riche en émotions et en rebondissements. Tout a commencé par une averse soudaine avant le départ. Johann Zarco en a fait les frais en étant contraint de partir bon dernier. Malgré cet incident, la rivalité entre Martin et Bagnaia a pu être mise en évidence, malgré une petite frayeur pour l’Espagnol. De son côté, Marc Marquez (Honda), est aussi parvenu à se hisser sur le podium pour la première fois de la saison. Finalement, ce Grand Prix du Japon restera comme un événement majeur dans une saison hautement compétitive.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA