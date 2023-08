Alerte Mildiou : la production de Bordeaux en danger avant les vendanges

Le vignoble de Bordeaux subit de plein fouet les conséquences désastreuses de la maladie. Le Sud-Ouest de la France n’est pas épargné puisque le ministère de l’Agriculture annonce des pertes considérables, pouvant atteindre une moyenne de 30%. Les producteurs font face à un véritable fléau qui impacte leur activité de manière significative. Les raisins sont touchés directement par cette maladie qui endommage les feuilles et les grappes, altérant la qualité et la quantité de la vendange. Dans cette situation difficile, les professionnels du domaine viticole doivent être très vigilants et redoubler d’efforts pour préserver leurs cultures. Face à cette épreuve, la solidarité est de mise et chacun doit trouver des solutions pour limiter les dégâts et tenter de sauver la récolte.

Le mildiou décime les vignes bordelaises

Le Sud-Ouest de la France subit une forte attaque du mildiou, une maladie portée par des épisodes pluvieux récurrents et des températures élevées de mai à juin, qui touche les feuilles et les grappes des vignes. Selon la Chambre d’agriculture de Gironde, 90% des vignes y sont touchées, à des degrés divers. Le président du syndicat des AOC Bordeaux Stéphane Gabard a dénoncé la « défaillance climatique » et réclamé des aides de l’État pour soutenir les viticulteurs et leur cause. Les pertes sont estimées à 30% par le ministère de l’Agriculture.

Le climat en cause

Le mildiou s’attaque en particulier au cépage rouge Merlot, prédominant dans le Bordelais. Selon le président du syndicat des AOC Bordeaux, le dérèglement climatique est responsable de cet épisode de mildiou. L’année 2023 s’annonce également difficile pour la production viticole nationale, au vu des conditions climatiques incertaines.

Appel à l’aide de l’État

Les viticulteurs espèrent une reconnaissance de l’état de calamité agricole pour obtenir des aides de l’État. Les assureurs ayant annoncé qu’ils n’indemniseront pas les producteurs pour les pertes engendrées par le mildiou, l’appel du président du syndicat des AOC Bordeaux à la solidarité nationale est urgent. Les vendanges permettront de mesurer avec plus de précision l’étendue des pertes.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA