ALERTE MÉTÉO : Mercredi 9 août, quoi prévoir ?

La chaleur était étouffante en cette journée marquée par des températures exceptionnellement élevées. La moiteur était palpable, s’immisçant sous les vêtements et engourdissant les esprits les plus éveillés. Le soleil, implacable, étreignait les moindres recoins de la ville, faisant valser les ombres et embrasant les façades des bâtiments. Les rues étaient désertes, assommées par cette canicule infernale qui invitait chacun à se terrer chez soi dans l’espoir de trouver un peu de fraîcheur. Les ventilateurs tournaient à plein régime, les bouteilles d’eau ne suffisaient plus et la journée s’annonçait interminable. Tous attendaient avec impatience que le soleil décline enfin, pour que l’air se rafraîchisse et que l’on puisse respirer de nouveau. C’était bien la journée la plus chaude de la semaine, une de ces journées qui vous rappellent combien la Nature peut parfois se montrer impitoyable.

Des conditions anticycloniques pour une journée ensoleillée

La Nouvelle Aquitaine connaîtra demain une poursuite des conditions anticycloniques avec un beau soleil dès le lever du jour. Dans l’après-midi, le ciel restera bien dégagé et très ensoleillé. Les températures remonteront de manière significative grâce à l’arrivée d’une masse d’air plus chaude par le sud.

Des températures maximales élevées

Les températures maximales seront comprises entre 29°C à Poitiers et Guéret et 36°C à Mont de Marsan. Les villes de La Rochelle et Niort auront une température de 30°C, Limoges et Brive, 31°C et Périgueux, 33°C. Les villes d’Angoulême, Bordeaux et Agen auront une température de 34°C et Arcachon atteindra les 35°C.

Des prévisions confirmées par des images

Des images accompagnent les prévisions, montrant un grand ciel ensoleillé et une hausse des températures à travers la région. Les images confirment les prévisions d’une journée chaude et ensoleillée en Nouvelle Aquitaine.

