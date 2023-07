Alerte : Insecte destructeur de cultures envahit le Gard et l’Hérault !

La France hexagonale vient de faire une découverte alarmante : l’aleurode épineux du citronnier a été détecté dans le Gard et l’Hérault. Ce petit insecte nuisible s’en prend notamment aux arbres fruitiers à pépins, aux agrumes et à la vigne. En effet, en dévorant les feuilles de ces plantes, il les affaiblit considérablement. Et ce n’est pas tout : il dépose également un miellat qui asphyxie la plante, la condamnant à une mort certaine. Cette nouvelle est préoccupante pour tous les amateurs de jardins et de vergers, car les dégâts causés par l’aleurode épineux ont un impact direct sur la production de fruits et la santé de la végétation environnante. Il est donc urgent d’agir pour lutter contre cette menace qui pèse sur notre environnement.

Première détection de l’aleurode épineux du citronnier en France : ce qu’il faut savoir

La France a officiellement détecté l’aleurode épineux du citronnier, un insecte parasite originaire du Sud-Est asiatique et très polyphage, dans les départements du Gard et de l’Hérault. Si elle ne représente pas de danger pour l’homme et les animaux, cette espèce ravageuse s’attaque à plus de 90 espèces végétales, notamment les agrumes, les arbres fruitiers à pépins et la vigne. Depuis sa découverte, la mobilisation est de mise pour éviter sa prolifération sur le territoire français.

Une première détection en Occitanie

La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) d’Occitanie a détecté formellement l’aleurode épineux du citronnier dans cinq communes du Gard et de l’Hérault : Aubord, Bernis, Uchaud, Vestric-et-Candiac et Lunel. L’insecte polyphage s’attaque à une grande diversité d’espèces de plantes : agrumes, lierre, grenadier, fruitiers à pépins ou d’ornement, rosiers, vigne…

Comment agir contre les aleurodes ?

En cas de détection, il est recommandé de détruire au plus vite les parties de végétaux infestées (ou la plante entière en cas de forte infestation) par incinération ou en les enfermant dans des sacs hermétiques pendant au moins deux semaines. Des traitements insecticides à base d’huile de paraffine ou d’huiles essentielles d’orange, à action physique sur les larves, peuvent être conseillés sur les plantes assainies. D’autres traitements insecticides plus efficaces existent, mais sont réservés à un usage professionnel.

Biologie et statut réglementaire

L’aleurode épineux du citronnier s’attaque aux feuilles des plantes, les affaiblissant et les tuant grâce à un miellat abondant et collant qui empêche la photosynthèse et la respiration de la plante. Les larves sont regroupées en colonies immobiles sur la face inférieure des feuilles, tandis que les adultes possèdent des ailes gris-bleu avec des points blancs. Cette espèce ravageuse est considérée comme un organisme de quarantaine en raison de la dangerosité qu’elle représente pour la production d’agrumes, son introduction et sa dissémination étant interdites sur l’ensemble du territoire européen.

La vigilance de tous est donc nécessaire pour caractériser rapidement la situation, adopter puis mettre en œuvre les mesures de lutte appropriées. Tout insecte observé doit être signalé sans délai à la DRAAF-SRAL Occitanie. Les nouvelles détections officielles seront communiquées sur le site de la DRAAF Occitanie.

