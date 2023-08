Alerte incendie: 6 massifs du Var fermés aujourd’hui!

En ce jour du 18 août 2023, dans le département du Var, les autorités ont annoncé la fermeture de six massifs forestiers. Cette décision a été prise en raison du risque considérable d’incendie qui plane actuellement sur ces zones boisées. Ainsi, afin de préserver la sécurité des habitants et des écosystèmes, il a été décidé de procéder à cette fermeture temporaire. Les responsables ont pris cette mesure de précaution afin de minimiser tout risque de départ de feu et garantir la protection de l’environnement. Cette décision met en avant l’importance de la prévention et de la sécurité face aux potentielles catastrophes naturelles.

Le risque d’incendie toujours très élevé dans le Var

Météo France a placé le département du Var en vigilance orange pour le risque d’incendie pour la troisième journée consécutive. Cette alerte concerne toute la journée du vendredi 18 août 2023. En conséquence, plusieurs massifs forestiers du Centre-Var, de la Corniche des Maures, des Maures, du Haut-Var, de l’Esterel et de la Sainte-Baume sont fermés pour risque élevé d’incendie, avec interdiction d’accès, de circulation et de présence. Les massifs des Îles d’Hyères, des Monts Toulonnais et du Plateau de Canjuers sont en risque sévère, avec accès déconseillé et interdiction de travaux à l’exception de ceux à caractère agricole, sylvicole ou présentant un intérêt général.

Les mesures prises pour limiter les risques d’incendie

Afin de limiter les risques d’incendie, des mesures de prévention sont mises en place dans le Var. Une carte interactive est publiée chaque jour sur le portail des services de l’État dans le Var, avant 19 heures, pour la journée suivante, avec la possibilité de se localiser. Cette carte renseigne sur les réglementations en vigueur pour les accès et les travaux dans les massifs forestiers varois.

Des restrictions pour préserver la sécurité des habitants et des forêts

Les restrictions d’accès et de travaux dans les massifs forestiers du Var sont mises en place pour préserver la sécurité des habitants et des forêts face aux risques d’incendie. Les mesures sont strictes, avec interdiction d’accès, de circulation et de travaux dans les massifs en risque élevé d’incendie. Les massifs en risque sévère sont également concernés par des mesures restrictives, avec déconseil d’accès et interdiction de la plupart des travaux, sauf ceux à caractère agricole, sylvicole ou présentant un intérêt général.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA