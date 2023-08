Alerte ! Bordeaux prêt pour Coupe du Monde Rugby 2023 : sécurité renforcée !

Bordeaux vit un moment privilégié en accueillant cinq matchs de la Coupe du Monde de Rugby prévus pour le mois de septembre. Pourtant, avec un évènement de cette envergure, la sécurité est une question cruciale qui doit être prise en compte à chaque instant pour assurer la quiétude des visiteurs et des habitants de la ville. C’est pourquoi, les autorités ont mis en place des mesures de sécurité hors norme pour garantir la sécurité de tous pendant toute la durée de l’évènement. Toutefois, il est à noter que la question n’est pas seulement axée sur la sécurité mais également les conditions de stationnement dans la ville. En effet, avec un afflux de visiteurs attendus, la ville doit être prête à accueillir tous ses invités avec les meilleures conditions possibles. Enfin, les animations prévues pour l’occasion sont une opportunité incontournable pour découvrir le côté festif de la ville tout en vivant la passion du rugby.

La Coupe du Monde de Rugby à Bordeaux : un dispositif de sécurité exceptionnel

Bordeaux sera l’une des dix villes hôtes de la 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en septembre 2023. Pour sécuriser la ville, un dispositif de sécurité hors norme a été mis en place pendant toute la durée de l’évènement. La sécurisation extérieure sera très importante les jours de match, mais aussi avant et après. Sept zones sensibles ont été identifiées pour lesquelles une forte présence policière sera mise en place. Quinze militaires de l’opération Sentinelle seront également déployés pour renforcer la sécurité de la gare, de l’aéroport et du centre-ville.

Des commissariats mobiles et une brigade nautique pour assurer la sécurité du public

Trois commissariats mobiles seront déployés sur les lieux à forte fréquentation que sont le stade Matmut les jours de match, le miroir d’eau et la gare Saint-Jean. Un dispositif sera également en place pour renforcer la sécurité dans les transports en commun au niveau de 25 stations de tramway qui permettent d’accéder au stade et au centre-ville de Bordeaux. Le public y trouvera des renseignements et du secours si besoin. Des policiers municipaux et la Direction départementale de la sécurité (DDSP) de Gironde auront le renfort de six escadrons de gendarmes mobiles les soirs de match. Une brigade nautique sera aussi en surveillance sur la Garonne au niveau du Village rugby sur les quais.

Le Village Rugby et les transports en commun

Le Village Rugby se tiendra au Parc des Sports Saint-Michel, à Bordeaux. Il sera ouvert pendant 19 jours, entre le 8 septembre et 28 octobre, et pourra accueillir jusqu’à 10 000 personnes en simultané. Un écran géant de 52 m² diffusera 37 matchs en direct lorsque le Village Rugby sera ouvert. Côté transports en commun, la ligne C du tramway sera renforcée trois heures avant le début de chaque match. Une navette sera mise en place et proposera un transport toutes les trois minutes au départ de Cenon gare. Plus d’infos sur le réseau TBM en cliquant ici.

Les matchs à Bordeaux

Huit équipes sont attendues à Bordeaux : Fidji, Roumanie, Samoa, Irlande, Chili, Pays de Galles, Géorgie et Afrique du Sud. Le premier match au stade Matmut entre l’Irlande et la Roumanie aura lieu le samedi 9 septembre. En tout, cinq matchs de poule auront lieu à Bordeaux. Une centaine de sapeurs-pompiers seront mobilisés pour chaque match.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA