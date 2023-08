Alerte baignade : Risque baïne élevé sur littoral Nouvelle-Aquitaine ce week-end !

Il est vivement recommandé d’éviter toute baignade sur les côtes du Pays basque, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime durant la période allant du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet. La raison de cette mise en garde concerne un risque élevé de courant de baïnes pouvant représenter un danger pour les baigneurs. Bien que le littoral soit une véritable invitation à la détente et à la baignade, il est important de tenir compte des conditions météorologiques et des avertissements lancés par les autorités locales. Les baïnes, ou courants côtiers inverses, représentent un danger souvent méconnu. Il s’agit de courants transversaux qui s’infiltrent dans les passes entre deux bancs de sable. Ils peuvent entraîner les baigneurs vers le large avec une force insoupçonnée. Il convient donc d’être vigilant et de se baigner exclusivement sur les plages surveillées et dotées d’un balisage adapté.

Un risque maximal de courants de baïnes

La préfecture de la Nouvelle-Aquitaine a annoncé que la baignade est « fortement déconseillée » sur les plages des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime entre le 28 et le 30 juillet. Ce sont les courants de baïnes qui en sont la cause. Ces bassines d’eaux calmes entre l’océan et la plage sont dangereuses une fois remplies, avec des courants puissants qui emportent les nageurs en quelques secondes. Chaque année, entre 20 et 30 personnes meurent prises dans une baïne.

Un dispositif d’alerte mis en place depuis un an

Depuis l’été 2022, un dispositif d’alerte spécifiquement dédié aux baïnes a été mis en place pour alerter en cas de risque lié aux conditions météo, aux coefficients des marées et des jours de la semaine. Les baigneurs doivent absolument éviter de se baigner dans des zones non surveillées et surveiller constamment les enfants. Un spot de prévention a été mis en place pour alerter sur les risques de noyade dans les baïnes.

Comment réagir quand on est pris dans une baïne ?

Le premier réflexe pour un nageur pris dans un courant de baïne est de ne pas lutter contre le courant. Il est conseillé de se laisser porter sans paniquer. Il est également recommandé de nager parallèlement à la plage pour sortir plus rapidement du courant dangereux. Les baigneurs doivent se baigner uniquement dans les zones surveillées et surveiller leurs enfants en permanence.

