Alerte à Antibes : un enfant chute d’un manège, risque mortel selon une mère de famille

La tragédie est venue frapper de plein fouet une famille qui avait simplement voulu passer une journée agréable à Antibes Land. Le manège où quatre enfants s’amusaient joyeusement s’est transformé en cauchemar en un instant lorsque l’un d’eux, un petit garçon de six ans, a été éjecté et a violemment chuté sur le sol. La scène, qui a laissé les autres enfants traumatisés et les parents en état de choc, a suscité une vague de colère et de sentiments d’injustice au sein de la famille. Le manque de professionnalisme et de sécurité de l’attraction a été pointé du doigt, la famille étant persuadée que cela aurait pu être évité si les mesures nécessaires avaient été prises.

Un enfant éjecté d’un manège à Antibes Land

Un enfant de six ans a été blessé après avoir été éjecté d’un manège à Antibes Land, dans les Alpes-Maritimes. La famille déplore le manque de professionnalisme et de sécurité de l’attraction.

Un défaut de sécurité ?

Les enfants montent seuls dans le manège Rock Island qui, selon la mère de famille, allait très vite. Après l’incident, un attroupement se forme et une bagarre éclate entre des témoins et la sécurité. Les pompiers sont ensuite intervenus et l’enfant a été transféré aux urgences de l’hôpital Lenval. Le directeur de la société gestionnaire de l’attraction, Nelson Petit, a expliqué que l’attraction avait été validée par une société agréée et que toutes les mesures réglementaires étaient respectées. La famille envisage de mener des poursuites mais pour l’instant seule une main courante a été déposée.

Plus de prévention

La famille ne veut pas de geste commercial ou d’excuse, mais demande une prise de conscience. La mère de famille explique qu’il n’y avait aucune indication de sécurité dans l’attraction et que personne ne les avertissait des risques éventuels. Elle regrette d’avoir fait confiance et envisage des poursuites judiciaires. La famille demande davantage de prévention et de vigilance pour éviter ce type d’accident.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA