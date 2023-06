« Aimez-vous les uns les autres : Jacques Weber révèle l’importance de l’amour exprimé »

« On ne peut jamais exprimer trop d’amour aux personnes qui nous sont chères » : tel est le titre du nouveau roman de Jacques Weber, dans lequel il se livre et se libère non sans apposer sa touche personnelle de panache.

L’ouvrage « On ne dit jamais assez aux gens qu’on les aime » de Jacques Weber, publié aux éditions de l’Observatoire, a été inspiré par la chanson de Louis Chedid et Yvan Cassar portant le même titre. L’auteur y révèle qu’il a été victime d’abus par un prêtre durant son enfance mais passe rapidement à d’autres sujets, racontant des anecdotes pittoresques et inattendues de sa vie.

Revisitant et transcendant ses souvenirs, Jacques Weber entraîne les lecteurs dans un voyage à travers des moments marquants de sa vie, qu’il évoque toujours avec esprit et panache. Il relate, de manière désordonnée, ses premiers amours, ses camarades du Conservatoire de Paris, un dîner impromptu chez les Signoret-Montand ainsi qu’une conversation surréaliste avec Marguerite Duras, entre autres choses. En outre, Weber évoque également la série « En thérapie » réalisée par Emmanuelle Bercaud, et se penche sur les moments heureux et moins heureux partagés avec des personnes proches de lui.

Jacques Weber sera présent à la première édition de « Lire à Gordes » ce dimanche, alors faites un tour pour découvrir cette lecture captivante.