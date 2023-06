Agriculture: Productrice du Gard vend abricots à 1€/kilo sur Internet, succès clients

Une agricultrice du Gard a publié une offre sur le web dans laquelle elle propose des abricots à un euro le kilo, suite à une importante commande qu’elle a dû assumer. De nombreux consommateurs ont répondu présent.

Venues de tout le Gard et parfois même de plus loin, ces personnes ont répondu à l’appel de détresse de Florence Robichon, à Saint-Gilles (Gard). « On venait de Marseille pour se rendre à Montpellier, et on a fait un détour car on a vu sur Facebook qu’il y avait de très bons abricots à des prix intéressants », raconte une cliente. En effet, l’exploitation agricole s’est retrouvée avec une tonne et demie de fruits parfaitement comestibles, mais présentant un défaut d’aspect. Plutôt que de les jeter, les producteurs ont décidé de les proposer à un euro le kilo. Tout a été vendu en une journée, et pourtant les clients continuent d’affluer.

10% de sa production annuelle écoulée en deux jours

Aujourd’hui, c’est une autre variété qui est proposée à 8 euros le plateau de 5 kilos. Les clients continuent de soutenir la production locale. « Même si on les paie au même prix qu’en supermarché ou moins cher, cela reste mieux pour eux », explique l’un d’entre eux. Florence Robichon va poursuivre cette vente directe. En effet, elle a réussi à écouler 10% de sa production annuelle en seulement deux jours.